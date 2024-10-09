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Виплати та пільги для дезертирів: експерти заявили про правову колізію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Виплати та пільги для дезертирів: експерти заявили про правову колізію
У серпні Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини
фото з відкритих джерел

Військовий Максим Жорін вже заявив, що послаблення відповідальності за СЗЧ не вирішить проблем, які наразі є у війську

Законопроєкт про збереження забезпечення для осіб, які вчинили СЗЧ (самовільне залишення частини) чи дезертирство, не узгоджується з порядком звільнення від кримінальної відповідальності таких осіб, який прописали в іншому нещодавно ухваленому законі. На цьому наголосило Головне науково-експертне управління Верховної Ради, пише Судово-юридична газета.

Як відомо, 8 жовтня Верховна Рада вирішила відразу проголосувати за основу законопроєкт 12095 про внесення змін до статті 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». 

Як пояснив у своєму виступі співавтор законопроекту, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич, наразі «є величезна проблема по СЗЧ». «Це проблема відновлення забезпечення військовослужбовця, який повернувся до військової частини. Прості речі – їжа, одяг, забезпечення зброєю, це все відбувається після рішення суду, винесення якого може тривати місяць, півроку. Тому ми цим законопроєктом пропонуємо забезпечити військовослужбовця, який повернувся протягом 72 годин, і вже потім – рішення суду» – пояснив Завітневич.

Для цього пропонується внести зміни до ч. 2 ст. 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та передбачити, що військова служба для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирували, не призупиняється.

Як зауважили у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради, очевидно, що пропоновані зміни обумовлені прийняттям Закону від 20 серпня 2024 року (законопроєкт №11322 про декриміналізацію СЗЧ для осіб, що вчинили їх вперше).

Цим законом ст. 401 Кримінального кодексу було доповнено новою ч. 5 та встановлено, що особа, яка вперше вчинила кримінальне правопорушення, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням про намір повернутися до військової частини.

Так, у ч. 2 ст. 24 Закону у редакції проекту встановлюється, що «військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється».

У такому разі, зазначають у експертному управлінні, постає питання про порядок відкриття кримінального провадження, проведення досудового розслідування та направлення матеріалів про звільнення від кримінальної відповідальності щодо особи, яка самовільно залишила військову частину або місце служби чи дезертирувала.

Адже, у кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві наразі для особи, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 КК (тобто, СЗЧ чи дезертирувала), передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством.

Таким чином, приписи проекту не узгоджуються з кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством щодо порядку звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вперше самовільно залишила військову частину чи дезертирувала.

Реакція військових

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що закон про послаблення відповідальності за СЗЧ не вирішить проблем, які наразі є у війську. Унаслідок такої ініціативе лише в рази зростуть випадки дезертирства.

«Конкретно ця ініціатива лише породить збільшення випадків дезертирства та СЗЧ у рази, дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті матиме наслідки на полі бою», – підсумував Жорін.

Коментар нардепки Безуглої

Народна депутатка Марʼяна Безугла вважає законопроєкт «легалізацією дезертирства».

«Одна справа – дати раз шанс людям після СЗЧ повернутися, хоча навіть це є сумнівною історією. Але коли СЗЧ-шникам:

  • військова служба і дія контракту продовжуються;
  • поновлюються виплати та забезпечення продовольством, речами, пільгами та соціальними гарантіями;
  • розпочаті кримінальні провадження стосовно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини й добровільно прибули, не є підставою для відмови у продовженні військової служби та дії їх контракту; це – ганьба», – написала депутатка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. 

Стало відомо, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

До слова, Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

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Теги: звільнення Верховна Рада війна закон військові розслідування законопроєкт

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