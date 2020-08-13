Верещук: Президент підтримав нашу концепцію щодо перемоги в Києві



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Верещук перемогла у праймеріз політичної партії «Слуги народу» та буде брати участь у виборах міського голови Києва від цієї політсили

Народний депутат розповіла про співбесіду з Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський під час співбесіди з кандидатами на посаду міських голів підтримав концепцію перемоги в Києві, яку запропонувала переможниця праймеріз партії «Слуга народу» Ірина Верещук. Про це народний депутат заявила у своєму інтерв’ю УНН.

«Президент Зеленський підтримав моє бачення того, як саме ми переможемо на місцевих виборах в Києві. Він поділяє мою думку, що Київ — це модель Україна в мініатюрі. Щоб дійсно змінити країну, ми маємо змінити Київ», - заявила Ірина Верещук, і підкреслила, що «Президент дав декілька дуже корисних порад» для її перемоги.

Розповідаючи про ініціативу подати свою кандидатуру на праймеріз міського голови в партії «Слуга народу, народний депутат зазначила, що рішення ухвалила самостійно. Відповідаючи на запитання, чи хтось спонукав її до цього рішення, Ірина Верещук заявила: «Це Президент Зеленський і його приклад людини, яка прийшла змінити країну. Він мене надихнув, і можна сказати у хорошому сенсі підштовхнув. А потім, після перемоги на праймеріз, і підтримав».

Серед основних проблем у столиці Ірина Верещук відзначила корупцію. «Якщо в міській владі є корупція, міський голова за неї політично відповідає. Якщо у мера Кличка є оточення, яке вважають корумпованим, ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається», - заявила нардеп.

Також Верещук переконана, що варто боротися не з корупцією, а з корупціонерами. «Корупція має прізвища, які часто добре відомі всім. Викриття та покарання корупціонерів має відбуватися і до виборів, і під час виборів, і після них. Правоохоронні органи та суди мають робити свою роботу незалежно від виборчих кампаній», - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, що 16 липня 2020 року Ірина Верещук перемогла у праймеріз політичної партії «Слуги народу» та буде брати участь у виборах міс

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