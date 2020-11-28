Верховний суд не повернув Семенченку офіцерське звання

Командир батальйону «Донбас» залишається солдатом запасу

Колишній народний депутат Семен Семенченко не зміг добитися у Верховному Суді поновлення в офіцерському званні. Як повідомляється на сайті суду, відповідне рішення було прийнято 16 листопада у складі колегії Касаційного адміністративного суду.

За даними Української правди, Семенченко у суді домагався визнання протиправним та незаконним наказу тимчасово виконуючого обов'язки командувача Нацгвардії України Миколи Балана від 22 грудня 2015 року №212 о/с (по особовому складу) щодо позбавлення його військових звань «капітан резерву» та «майор резерву». Цим же наказом народному депутату присвоювалось первинне військове звання «солдат резерву». Окружний адмінсуд Києва своєю постановою 14 вересня 2016 року задовольнив повністю адміністративний позов Семенченка. Але 4 листопада 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував цю постанову.

У 2019 році справу направили на новий розгляд. Шостий апеляційний адмінсуд не повернув позивачу офіцерське звання. Семенченко подав касаційну скаргу. Верховний Суд після розгляду справи цю скаргу залишив без задоволення.

У 2016 році прокуратура вказала, що Семенченко отримав від Вишгородського районного військкомату завідомо неправдиве тимчасове посвідчення офіцера запасу. За цим підробленим документом його прийняли на службу в резерві у військовій частині №3027. Це – батальйон «Донбас».