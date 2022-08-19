Деокупація Криму: Данілов дав цінну пораду колаборантам

Олексій Данілов нагадав, що Крим – суверенна територія України

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що для України зараз на порядку денному стоїть демілітаризація та подальша деокупація Криму. Він також запропонував кримським колаборантам спосіб пом'якшити собі майбутнє покарання за співпрацю з окупантами. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

«Крим – суверенна територія України. Питання порядку денного – покрокова демілітаризація півострова з його подальшою деокупацією», – заявив він.

Окремо секретар РНБО звернувся до кримських колаборантів та зрадників. За словами Данілова, вони можуть пом'якшити собі судовий вирок, надавши цінну інформацію українським силам оборони про російські військові об'єкти та техніку на території тимчасово окупованого півострова. Для цього він залишив посилання на Telegram-канал Служби безпеки України.

Олексій Данілов раніше вислови переконання, що Україна зараз має можливість для деокупації своїх територій, захоплених Росією, тому про питання якихось територіальних поступок Москві зараз не йдеться.

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №579/2022, яким створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN Türk повідомив з посиланням на власні джерела, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За словами співрозмовників телеканалу, якщо раніше Росія заявляла, що до переговорів на найвищому рівні делегації Москви та Києва спочатку мають скласти дорожню карту Україною, то тепер вона допустила обговорення цієї дорожньої карти безпосередньо на зустрічі президентів.