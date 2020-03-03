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    Стефанчук підтвердив, що Зеленський прийде на позачергове засідання Ради

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    <p>Президент Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання Верховної Ради</p> - Стефанчук підтвердив, що Зеленський прийде на позачергове засідання Ради

    Президент Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання Верховної Ради

    4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

    Президент Володимир Зеленський буде присутній на ініційованому ним позачерговому засіданні Верховної Ради, яка розглядатиме, зокрема, питання про Кабінет міністрів України.

    Про це у понеділок пізно ввечері заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі програми «Свобода слова».

    «Жодним чином (Зеленський – ред.) не вмішується у законодавчу функцію, у нього є процедурне право скликати парламент... На запитання чи буде президент (на позачерговому засіданні – ред.), я з ним щойно зв’язався, він сказав «так, я буду». Він хоче бачити, яким чином здійснюється те, що він мав право ініціювати», - сказав Стефанчук.

    Як відомо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме «питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку».

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Кабінеті міністрів України можуть створити посаду силового віцепрем'єра для чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    До слова, ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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