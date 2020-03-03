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    Політика

    ЗМІ: для Авакова в оновленому уряді можуть створити нову посаду

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    Чинний міністр&nbsp;внутрішніх справ Арсен Аваков - ЗМІ: для Авакова в оновленому уряді можуть створити нову посаду
    Чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
    Фото: Главком

    У Кабміні може з'явитися нова посада - силового віцепрем'єра

    У Кабінеті міністрів України можуть створити посаду силового віцепрем'єра для чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на джерела.

    «В уряді може з'явитися нова посада - силового віцепрем'єра. Її може зайняти Арсен Аваков, зберігши при цьому пост глави МВС», - зазначає видання.

    Нагадаємо, ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    к відомо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте сьогодні, 2 березня, Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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