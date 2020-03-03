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    Політика

    Глава фракції «Слуга народу»: в уряді може з'явитися віцепрем'єр з оборони

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    Очільник парламентської фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давид Арахамія - Глава фракції «Слуга народу»: в уряді може з'явитися віцепрем'єр з оборони
    Очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

    Після найближчої ротації у складі Кабміну з'явиться чотири-п'ять нових осіб, прогнозують у «Слузі народу»

    У Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    «Ми хотіли б посилити інтеграційну функцію у сфері оборони. У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс «Укроборонпром», є приватний оборонний сектор і так далі. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію повинна брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре узяти віце-прем'єра по обороні», - сказав Арахамія.

    «Якщо знайдеться хороша людина, яка виконає цю інтегральну функцію, це було б, на мій погляд, посиленням (уряду — ред.)», - додав парламентар.

    Він також розповів, що після найближчої ротації у складі Кабміну з'явиться чотири-п'ять нових осіб.

    При цьому, за словами Арахамії, маловірогідно, що в Кабміні з'явиться посада першого віце-прем'єра.

    Як відомо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Олексій Гончарук залишиться на посаді прем'єр-міністра України.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Кабінеті міністрів України можуть створити посаду силового віцепрем'єра для чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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