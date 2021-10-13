  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У крові Антона Полякова було виявлено не тільки алкоголь, але й наркотичний препарат метадон - Відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу
    У крові Антона Полякова було виявлено не тільки алкоголь, але й наркотичний препарат метадон
    Скріншот із відео

    На опублікованих кадрах Полякову надають допомогу поліцейські та медики швидкої допомоги

    У середу, 13 жовтня, в мережі було опубліковане відео з камер спостереження у кафе, в якому перебував у день своєї смерті народний депутат Антон Поляков, та, ймовірно, відео з нагрудної камери поліцейського під час надання йому екстреної медичної допомоги. Відповідні кадри з’явилися в Telegram-каналі «Київ Оперативний».

    Як відомо, офіційною причиною смерті народного депутата, якому стало зле в машині таксі, медики назвали гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця. Водночас, в поліції підтвердили, що в крові Антона Полякова було виявлено не тільки алкоголь, але й наркотичний препарат метадон.

    Раніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що слідством встановлено всіх осіб, з якими у день своєї смерті Поляков контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу.

    «Факт, що таксист віз пасажира, якому стало погано, встановлений. Є ще третя особа, яка була з ними в компанії. Підозр поки немає», – сказав він.

    Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, як повідомлялося раніше.

    Напередодні водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира.

    Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

    За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    Читайте також:
    Теги: депутат алкоголь Антон Поляков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу