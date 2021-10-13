Відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу

У крові Антона Полякова було виявлено не тільки алкоголь, але й наркотичний препарат метадон

На опублікованих кадрах Полякову надають допомогу поліцейські та медики швидкої допомоги

У середу, 13 жовтня, в мережі було опубліковане відео з камер спостереження у кафе, в якому перебував у день своєї смерті народний депутат Антон Поляков, та, ймовірно, відео з нагрудної камери поліцейського під час надання йому екстреної медичної допомоги. Відповідні кадри з’явилися в Telegram-каналі «Київ Оперативний».

Як відомо, офіційною причиною смерті народного депутата, якому стало зле в машині таксі, медики назвали гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця. Водночас, в поліції підтвердили, що в крові Антона Полякова було виявлено не тільки алкоголь, але й наркотичний препарат метадон.

Раніше речник МВС Артем Шевченко повідомив, що слідством встановлено всіх осіб, з якими у день своєї смерті Поляков контактував, вечеряв, сідав в одну машину і пересідав в іншу.

«Факт, що таксист віз пасажира, якому стало погано, встановлений. Є ще третя особа, яка була з ними в компанії. Підозр поки немає», – сказав він.

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, як повідомлялося раніше.

Напередодні водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

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