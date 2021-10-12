МВС про зміну свідчень таксиста: Поляков не був випадковим пасажиром

Наразі встановлено всіх осіб, з якими Поляков у ніч смерті контактував

Народний депутат Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, як повідомлялося раніше. Таксист, який віз Полякова, змінив свідчення. Про це в ефірі «Україна 24» заявив речник МВС Артем Шевченко.

«Він (таксист, – ред.) сказав, що він випадково підібрав пасажира. Насправді він не випадково підібрав, він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом зі свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі, – ред.)... Поляков не був випадковим пасажиром», – сказав Шевченко.

Речник МВС додав, що наразі встановлено всіх осіб, з якими Поляков у ніч смерті контактував.

Щодо причин смерті, Шевченко зазначив, що експерти ще не дали остаточної відповіді щодо впливу метадону на сам факт смерті, але найімовірніше до смерті призвело певне поєднання хімічних речовин.

До слова, лікар Комаровський озвучив несподівану версію смерті нардепа Полякова.

Напередодні водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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