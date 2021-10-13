Стефанчук сказав, коли Рада обере першого віцеспікера

Новий спікер парламенту Руслан Стефанчук розраховує, що наступного тижня у нього з’явиться перший заступник

8 жовтня нардепи закрили засідання парламенту, так і не обравши віцеспікера

Обрання першого заступника голови Верховної Ради відбудеться у вівторок 19 жовтня. Про це сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук журналістам у середу, 13 жовтня.

«Ми зупинили роботу в п'ятницю. У вівторок ми відразу почнемо з продовження (розгляду) цього питання: воно займе близько години–півтори і після цього ми зможемо отримати першого віцеспікера», – заявив Стефанчук.

Як відомо, на посаду першого віцеспікера Верховної Ради висунули Олександра Корнієнка від «Слуги народу» і Софію Федину від «Європейської солідарності».

До слова, спікер Стефанчук розповів, де навчаються його діти і скільки платить за їхню освіту.

Зазначимо, 8 жовтня нардепи закрили засідання парламенту, так і не обравши віцеспікера.

Того ж дня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список).

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.