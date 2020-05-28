«Відкачували медики»: ЗМІ повідомили про стан Москаля
Москаль розповів, що на телеканалі його «відкачували медики»
Колишній очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль пояснив, чому йому стало зле у прямому ефірі на телеканалі NewsOne.
За його словами, у нього різко впав тиск, повідомив Віталій Глагола у Telegram.
«У мене зазвичай підвищений тиск, а зараз через перепади температури тиск різко впав», — пояснив Москаль.
Москаль розповів, що на телеканалі його «відкачували медики», в той час, як у студію зайшов нардеп Віктор Медведчук.
«Віктор Володимирович, ото було б кіно, якби я помер в ефірі вашого каналу», — додав екс-глава ОДА.
Наразі він перебуває вдома, почувається добре.
Нагадаємо, Москалю стало погано в прямому ефірі телеканалу NewsOne. На кадрах видно, що Москаль під час участі в передачі почав хитатися і в нього стали западати очі.
«Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано», - сказав ведучий В'ячеслав Піховшек, закінчивши ефір програми.
Раніше, 10 травня, Москаль звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням розслідувати можливу державну зраду депутата Верховної Ради, голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних Андрія Геруса («Слуга народу»).