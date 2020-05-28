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    Політика

    «Відкачували медики»: ЗМІ повідомили про стан Москаля

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    Геннадію Москалю стало зле в прямому ефірі телеканалу NewsOne - «Відкачували медики»: ЗМІ повідомили про стан Москаля
    Геннадію Москалю стало зле в прямому ефірі телеканалу NewsOne

    Москаль розповів, що на телеканалі його «відкачували медики»

    Колишній очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль пояснив, чому йому стало зле у прямому ефірі на телеканалі NewsOne.

    За його словами, у нього різко впав тиск, повідомив Віталій Глагола у Telegram.

    «У мене зазвичай підвищений тиск, а зараз через перепади температури тиск різко впав», — пояснив Москаль.

    Москаль розповів, що на телеканалі його «відкачували медики», в той час, як у студію зайшов нардеп Віктор Медведчук.

    «Віктор Володимирович, ото було б кіно, якби я помер в ефірі вашого каналу», — додав екс-глава ОДА.

    Наразі він перебуває вдома, почувається добре.

    Нагадаємо, Москалю стало погано в прямому ефірі телеканалу NewsOneНа кадрах видно, що Москаль під час участі в передачі почав хитатися і в нього стали западати очі. 

    «Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано», - сказав ведучий В'ячеслав Піховшек, закінчивши ефір програми.

    Раніше, 10 травня, Москаль звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням розслідувати можливу державну зраду депутата Верховної Ради, голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних Андрія Геруса («Слуга народу»).

    ЗМІ здоров'я Геннадій Москаль Telegram
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