Відомий топменеджер прийшов в уряд і здивував своєю декларацією
У власності Єгора Перелигіна лише паркомісце на 15 «квадратів»
Новопризначений заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін, який у виконавчу владу прийшов із промисловості та банківської сфери, задекларував дорогий годинник, значні грошові активи і нерухомість дружини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.
Перелигін володіє паркомісцем площею 15,5 кв. м у Києві. При цьому користується двома столичними квартирами: одна на 122 «квадрати» (належить, імовірно, батькові посадовця), інша площею 91,7 кв. м записана на дружину Ніколетту.
Також родина користується автомобілем Volvo XC90, 2022 року вартістю 2,6 млн грн. Машина записана на дружину.
Особливу увагу привертає годинник Ulysse Nardin Diver Chronograph, який посадовець отримав у подарунок від брата. Годинники цієї марки на ринку коштують понад $10 тис.
Перелигін також зберігає іноземну валюту. На його рахунках у банках – понад $20 тис. та 5 тис. євро, ще стільки ж у нього в готівці. Дружина чиновника задекларувала понад $55 тис. на банківських рахунках.
У 2024 році Єгор Перелигін отримав зарплату в АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» на суму понад 2,2 млн грн, а його дружина – близько 135 тис. грн в компанії «Енергомотив».
Нагадаємо, що до призначення у міністерство Єгор Перелигін мав досвід управління як у приватному, так і в державному секторі. У 2018-2019 роках він керував компанією «Петро-Консалтінг» (нині називається «Європейський літій Україна»). Ця структура володіла спецдозволом на літієві руди родовища Шевченківське (нині тимчасово окуповане), а також намагалася отримати дозвіл на ще одну ділянку – «Добра».
У 2021 році Перелигін очолив АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія», що перебувала у віданні Фонду держмайна. Під час першої каденції у керівництві компанії він визнав поставки продукції до РФ. А в ході другої каденції, восени 2024 року, підприємство було приватизоване – повністю викуплене компанією NEQSOL Holding, що належить азербайджанському бізнесмену Насібу Гасанову.
У квітні 2025 року Перелигіна призначили заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Вже у липні цього ж року він перейшов на посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.
Раніше «Главком» про нового посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) Олександра Балануци, який володіє коштовною нерухомістю у цій країні. Придбана вона вже під час повномасштабної війни.
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