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Відомий топменеджер прийшов в уряд і здивував своєю декларацією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Відомий топменеджер прийшов в уряд і здивував своєю декларацією
Раніше Єгор Перелигін очолював підприємство з добування корисних копалин
фото: lb.ua

У власності Єгора Перелигіна лише паркомісце на 15 «квадратів»

Новопризначений заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін, який у виконавчу владу прийшов із промисловості та банківської сфери, задекларував дорогий годинник, значні грошові активи і нерухомість дружини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Перелигін володіє паркомісцем площею 15,5 кв. м у Києві. При цьому користується двома столичними квартирами: одна на 122 «квадрати» (належить, імовірно, батькові посадовця), інша площею 91,7 кв. м записана на дружину Ніколетту.

Також родина користується автомобілем Volvo XC90, 2022 року вартістю 2,6 млн грн. Машина записана на дружину.

Авто у власності дружини Перелигіна
Авто у власності дружини Перелигіна
дані: Реєстр декларацій

Особливу увагу привертає годинник Ulysse Nardin Diver Chronograph, який посадовець отримав у подарунок від брата. Годинники цієї марки на ринку коштують понад $10 тис.

Перелигін отримав у подарунок від брата елітний годинник
Перелигін отримав у подарунок від брата елітний годинник
дані: Реєстр декларацій

Перелигін також зберігає іноземну валюту. На його рахунках у банках – понад $20 тис. та 5 тис. євро, ще стільки ж у нього в готівці. Дружина чиновника задекларувала понад $55 тис. на банківських рахунках.

У 2024 році Єгор Перелигін отримав зарплату в АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія» на суму понад 2,2 млн грн, а його дружина – близько 135 тис. грн в компанії «Енергомотив».

Дохід сім’ї Перелигіних у 2024 році
Дохід сім’ї Перелигіних у 2024 році
дані: Реєстр декларацій

Нагадаємо, що до призначення у міністерство Єгор Перелигін мав досвід управління як у приватному, так і в державному секторі. У 2018-2019 роках він керував компанією «Петро-Консалтінг» (нині називається «Європейський літій Україна»). Ця структура володіла спецдозволом на літієві руди родовища Шевченківське (нині тимчасово окуповане), а також намагалася отримати дозвіл на ще одну ділянку – «Добра».

У 2021 році Перелигін очолив АТ «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія», що перебувала у віданні Фонду держмайна. Під час першої каденції у керівництві компанії він визнав поставки продукції до РФ. А в ході другої каденції, восени 2024 року, підприємство було приватизоване – повністю викуплене компанією NEQSOL Holding, що належить азербайджанському бізнесмену Насібу Гасанову.

У квітні 2025 року Перелигіна призначили заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Вже у липні цього ж року він перейшов на посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Раніше «Главком» про нового посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) Олександра Балануци, який володіє коштовною нерухомістю у цій країні. Придбана вона вже під час повномасштабної війни.

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Теги: декларація Мінекономіки

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