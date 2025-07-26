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Новий український посол їде в Емірати, бо має там нерухомість?

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Новий український посол їде в Емірати, бо має там нерухомість?
Дружина посла Балануци Ольга Мельник має нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах
фото з відкритих джерел

Дружина дипломата має елітне житло у Дубаї

Сім’я нового посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) Олександра Балануци володіє коштовною нерухомістю у цій країні. Придбана вона вже під час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на реєстр декларацій.

Згідно з декларацією Балануци за 2024 рік, його сім’я володіє значними активами як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, дружині посла Ользі Мельник належить престижна квартирою у Дубаї площею 78 кв. м. Цю нерухомість вона придбала у квітні 2023 року на суму близько 13,3 млн грн.

Під час війни дружина посла Балануци Ольга Мельник купила квартиру у Дубаї за 13,3 млн грн
Під час війни дружина посла Балануци Ольга Мельник купила квартиру у Дубаї за 13,3 млн грн
дані: Реєстр декларацій

Окрім того, у декларації зазначено, що дружина Балануци має у власності незавершене будівництво – квартиру площею 117 кв.м, також в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Новий український посол їде в Емірати, бо має там нерухомість? фото 1
дані: Реєстр декларацій

Крім активів в Еміратах, Ольга Мельник також власницею кількох квартир у Києві площею 44,7 кв. м, придбана у 2019 році та 36,2 кв. м  (з 2020 року). Також дружина дипломата купила у 2022 році житло на 61 «квадрат» у селі Поляниця Івано-Франківської області.

Іще дружина декларанта володіє легковим автомобілем Nissan X-Terra, 2023 року випуску, який купила за понад 1,1 млн грн у травні 2024 року.

Щодо самого Балануци, то він є власником квартири площею 105 кв.м у Бориспільському районі на Київщині.

Новий український посол їде в Емірати, бо має там нерухомість? фото 2
дані: Реєстр декларацій

Також посол за 2024 рік отримав зарплату на суму понад 1,9 млн грн з різних державних та освітніх установ (Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, університети). Крім того, дружина Балануци має суттєві доходи від підприємницької діяльності (1,2 млн грн), а також від здачі в оренду нерухомості – загалом понад 1,1 млн грн. 

З декларацій відомо, що Ольга Мельник працює у компанії «Гравітас Груп», яка зареєстрована у Дубаї. Там за 2024 рік вона заробила 4 млн грн. Значною є також сума від продажу нерухомості в Еміратах – понад 14,4 млн грн у 2024 році. На банківських рахунках декларанта і його дружини зберігаються значні валютні кошти у доларах США, гривнях та дирхамах ОАЕ.

Нагадаємо, що Олександр Балануца має значний дипломатичний досвід на Близькому Сході. З 2019 році він обіймав посаду посла України в Кувейті, проте у квітня 2024 року його звільнили. У травні 2024 року був призначений заступником Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, але був на цій посаді недовго – до жовтня 2024-го.

Раніше «Главком» писав про колишню керівницю МСЕК, яку осипали подарунками її чоловіки, фірмою одного з них свого часу керувала нинішня посолка України в Болгарії.

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Теги: ОАЕ посол

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