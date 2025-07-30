Оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства: хто за що відповідатиме
У міністерстві лишилось більшість заступників, з якими Соболев працював останні два роки
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, який очолив Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, в яке об'єднали Мінагрополітики, Мінекономіки та Міндовкілля, розповів про те, хто чим займатиметься в новому відомстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Соболева.
«У міністерстві лишається більшість заступників, з якими я працював останні два роки. Проте у декого з них додадуться нові напрямки.
Отже детальніше про те, хто чим займатиметься», – йдеться в повідомленні.
Андрій Телюпа
Андрій Телюпа – продовжує розвивати в міністерстві політику «Зроблено в Україні» – це 14 програм підтримки українських виробників Він також координує такі важливі напрями як: публічні закупівлі, розвиток реального сектору економіки, промислову політику, економічний розвиток регіонів, державну підтримку експорту, фінансові інструменти та страхування воєнних ризиків для бізнесу.
Олександр Циборт
Олександр Циборт – заступник, що вже майже рік керує цифровою трансформацією в Мінекоміки. Ключові продукти, з якими він працює, – єДозвіл, Пульс, єдиний цифровий шлях працевлаштування. Він займатиметься:
- цифровими послугами та ШІ-інструментами;
- дерегуляцією та відкритими даними;
- інтелектуальною власністю і кібербезпекою.
Віталій Кіндратів
Віталій Кіндратів – відповідає за напрямки, що потребують системного підходу, стратегічного бачення і координації з іншими відомствами. Його команда впроваджує держполітику технічного регулювання, стандартизації, метрології; займається розвитком і підтримкою індустріальних парків та оцінкою і супроводом інвестпроєктів зі значними інвестиціями. Також Кіндратів веде економічну політику у сфері безпеки та оборони, державного матрезерву і захисту критичної інфраструктури.
До його напрямків роботи тепер додається:
- зовнішньоекономічна політика та торговельний захист;
- захист економічних прав національних виробників;
- координація експортного контролю;
- відповідальний за проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та ведення відповідного Єдиного реєстру.
Ігор Безкаравайний
Ігор Безкаравайний продовжує відповідати за напрям протимінної діяльності. А це подальший розвиток ринку гуманітарного розмінування, збільшення темпів очищення українських земель, цифровізація послуг в гумрозмінуванні та розвиток інновацій в цьому секторі.
Тарас Висоцький
Тарас Висоцький – фахівець із системним досвідом у державному управлінні та агросекторі. Має дві магістерські освіти – з менеджменту та з інтегрованого управління природними ресурсами, здобуті в Україні та Німеччині. Працював у бізнесі, очолював провідну аграрну асоціацію, обіймав керівні посади в органах влади, зокрема був першим заступником Міністра агрополітики до об'єднання міністерств.
Основні його напрямки роботи:
- євроінтеграція у сферах безпечності харчових продуктів, рибальства та аквакультури;
- державна підтримка рослинництва, тваринництва й садівництв;
- розвиток політики у сфері насінництва;
- координація логістики в агросекторі;
- розвиток альтернативної енергетики та агрострахування.
Єгор Перелигін
Єгор Перелигін – експерт із багаторічним управлінським досвідом у гірничодобувній промисловості, банківському секторі та сфері критично важливих мінералів. Має ступінь магістра ділового адміністрування, здобутий у Франції. Також має великий досвід залучення іноземних інвестицій, структурування міжнародних ресурсних угод і трансформації промислових підприємств. Основні напрямки роботи:
- політика у сфері надрокористування та управління природними ресурсами;
- відкриття та цифровізація геологічної інформації;
- розвиток критичних мінералів та міжнародне інвестування у видобувну галузь;
- впровадження програм реіндустріалізації та ресурсної стійкості економіки;
- взаємодія з Американсько-Українським інвестиційним фондом відбудови.
Дарина Марчак
Дарина Марчак – була операційним директором у ДП Prozorro.Продажі, де опікувалась приватизацією, реформою ринку оренди і прозорих аукціонів з оренди і продажу землі. З 2022 року працювала першою заступницею Міністра соціальної політики. Розробила реформу пенсійної системи, оптимізацію і цифровізацію соціальних виплат. Основні напрямки роботи:
- координація євроінтеграції: виконання Плану України, формування переговорної позиції щодо вступу до ЄС;
- політика зайнятості і трудових відносин;
- приватизація.
Денис Башлик
Денис Башлик – працював у Міністерстві екології, Держгеокадастрі, аграрних бізнес-асоціаціях. У 2022-2025 роках був заступником Міністра агрополітики з цифрового розвитку. Основні напрямки роботи:
- розвиток земельних відносин і геоінформаційних систем;
- реалізація програм сільського розвитку, інновацій та трансферу знань;
- залучення міжнародної підтримки для відновлення агросектору.
«Можете вітати наші нову сильну команду. Проте відразу зазначу: це ще не остаточне наше поповнення. Формування команди триває — про наступні призначення я повідомлю трохи згодом», – написав Соболев.
Нагадаємо, новий уряд на чолі зі Свириденко парламент обрав 17 липня 254 голосами.
До нового уряду увійшли:
- Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко – міністр юстиції;
- Світлана Гринчук – міністр енергетики;
- Наталія Калмикова – міністр ветеранів;
- Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко – міністр фінансів;
- Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства буде працювати об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Замість Міністерства соціальної політики і Міністерства національної єдності буде утворено Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.
Крім того, в діючому уряді не буде окремого Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції виконуватиме Міністерство оборони.
Також очікується, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій переформатують лише в Міністерство культури, а питання політики стратегічних комунікацій і інформаційної політики передадуть на інший рівень, вірогідно, агентства.
Читайте також: