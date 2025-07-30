Оновлене Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства: хто за що відповідатиме

У міністерстві лишилось більшість заступників, з якими Соболев працював останні два роки

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, який очолив Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, в яке об'єднали Мінагрополітики, Мінекономіки та Міндовкілля, розповів про те, хто чим займатиметься в новому відомстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Соболева.

«У міністерстві лишається більшість заступників, з якими я працював останні два роки. Проте у декого з них додадуться нові напрямки.

Отже детальніше про те, хто чим займатиметься», – йдеться в повідомленні.

Андрій Телюпа

Андрій Телюпа – продовжує розвивати в міністерстві політику «Зроблено в Україні» – це 14 програм підтримки українських виробників Він також координує такі важливі напрями як: публічні закупівлі, розвиток реального сектору економіки, промислову політику, економічний розвиток регіонів, державну підтримку експорту, фінансові інструменти та страхування воєнних ризиків для бізнесу.

Олександр Циборт

Олександр Циборт – заступник, що вже майже рік керує цифровою трансформацією в Мінекоміки. Ключові продукти, з якими він працює, – єДозвіл, Пульс, єдиний цифровий шлях працевлаштування. Він займатиметься:

цифровими послугами та ШІ-інструментами;

дерегуляцією та відкритими даними;

інтелектуальною власністю і кібербезпекою.

Віталій Кіндратів

Віталій Кіндратів – відповідає за напрямки, що потребують системного підходу, стратегічного бачення і координації з іншими відомствами. Його команда впроваджує держполітику технічного регулювання, стандартизації, метрології; займається розвитком і підтримкою індустріальних парків та оцінкою і супроводом інвестпроєктів зі значними інвестиціями. Також Кіндратів веде економічну політику у сфері безпеки та оборони, державного матрезерву і захисту критичної інфраструктури.

До його напрямків роботи тепер додається:

зовнішньоекономічна політика та торговельний захист;

захист економічних прав національних виробників;

координація експортного контролю;

відповідальний за проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та ведення відповідного Єдиного реєстру.

Ігор Безкаравайний

Ігор Безкаравайний продовжує відповідати за напрям протимінної діяльності. А це подальший розвиток ринку гуманітарного розмінування, збільшення темпів очищення українських земель, цифровізація послуг в гумрозмінуванні та розвиток інновацій в цьому секторі.

Тарас Висоцький

Тарас Висоцький – фахівець із системним досвідом у державному управлінні та агросекторі. Має дві магістерські освіти – з менеджменту та з інтегрованого управління природними ресурсами, здобуті в Україні та Німеччині. Працював у бізнесі, очолював провідну аграрну асоціацію, обіймав керівні посади в органах влади, зокрема був першим заступником Міністра агрополітики до об'єднання міністерств.

Основні його напрямки роботи:

євроінтеграція у сферах безпечності харчових продуктів, рибальства та аквакультури;

державна підтримка рослинництва, тваринництва й садівництв;

розвиток політики у сфері насінництва;

координація логістики в агросекторі;

розвиток альтернативної енергетики та агрострахування.

Єгор Перелигін

Єгор Перелигін – експерт із багаторічним управлінським досвідом у гірничодобувній промисловості, банківському секторі та сфері критично важливих мінералів. Має ступінь магістра ділового адміністрування, здобутий у Франції. Також має великий досвід залучення іноземних інвестицій, структурування міжнародних ресурсних угод і трансформації промислових підприємств. Основні напрямки роботи:

політика у сфері надрокористування та управління природними ресурсами;

відкриття та цифровізація геологічної інформації;

розвиток критичних мінералів та міжнародне інвестування у видобувну галузь;

впровадження програм реіндустріалізації та ресурсної стійкості економіки;

взаємодія з Американсько-Українським інвестиційним фондом відбудови.

Дарина Марчак

Дарина Марчак – була операційним директором у ДП Prozorro.Продажі, де опікувалась приватизацією, реформою ринку оренди і прозорих аукціонів з оренди і продажу землі. З 2022 року працювала першою заступницею Міністра соціальної політики. Розробила реформу пенсійної системи, оптимізацію і цифровізацію соціальних виплат. Основні напрямки роботи:

координація євроінтеграції: виконання Плану України, формування переговорної позиції щодо вступу до ЄС;

політика зайнятості і трудових відносин;

приватизація.

Денис Башлик

Денис Башлик – працював у Міністерстві екології, Держгеокадастрі, аграрних бізнес-асоціаціях. У 2022-2025 роках був заступником Міністра агрополітики з цифрового розвитку. Основні напрямки роботи:

розвиток земельних відносин і геоінформаційних систем;

реалізація програм сільського розвитку, інновацій та трансферу знань;

залучення міжнародної підтримки для відновлення агросектору.

«Можете вітати наші нову сильну команду. Проте відразу зазначу: це ще не остаточне наше поповнення. Формування команди триває — про наступні призначення я повідомлю трохи згодом», – написав Соболев.

Нагадаємо, новий уряд на чолі зі Свириденко парламент обрав 17 липня 254 голосами.

До нового уряду увійшли:

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства буде працювати об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Замість Міністерства соціальної політики і Міністерства національної єдності буде утворено Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Крім того, в діючому уряді не буде окремого Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції виконуватиме Міністерство оборони.

Також очікується, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій переформатують лише в Міністерство культури, а питання політики стратегічних комунікацій і інформаційної політики передадуть на інший рівень, вірогідно, агентства.