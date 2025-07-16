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Прокурор пояснив звідки взявся елітний будинок, який показала дружина на «Супермамі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Прокурор пояснив звідки взявся елітний будинок, який показала дружина на «Супермамі»
Прокурор стверджує, що сказане його дружиною на телевізійному шоу не можна сприймати за правду
фото з відкритих джерел

Олександр Малєєв стверджує, що житло для зйомок позичила сім’я двоюрідної сестри його дружини

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександр Малєєв заявив Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, що показаний елітний будинок у шоу «Супермама» не є власністю його сімʼї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство. Інфо».

За словами прокурора, будинок надала їм у безоплатне користування для зняття у телепередачі сім’я двоюрідної сестри його дружини. Необхідність оренди будинку обумовлена умовами телевізійного шоу, оскільки фактично дружина та діти проживають в Одесі, а Малєєв винаймає однокімнатну квартиру у Києві, яка за умовами передачі не підходила для зйомок, як житло, у якому мешкає родина з трьома дітьми.

Прокурор додатково зазначив, що все сказане його дружиною та колишньою дружиною на телевізійному шоу не можна сприймати за правду, оскільки «формат телепередачі передбачає змагання, а тому його учасники є не щирими у своїх висловлюваннях і все сказане направлене виключно на популяризацію гарних стосунків у сім’ї після розлучення і здобуття перемоги у шоу «Супермама».

Чоловік пояснив, що його обидві дружини (колишня і теперішня) взяли участь у проєкті, щоб розповсюдити ідеї співбатьківства (колишня дружина написала книгу «Співбатьківство» – як побудувати відносини між колишнім подружжям та виховання спільних дітей) та прорекламувати книгу.

Прокурор звернув увагу, що у дисциплінарній скарзі міститься неправдива інформація, що нібито під час інтерв’ю жінки стверджують, що вони, а також пʼять дітей, перебувають на його утриманні: «Це твердження є нічим іншим, як власним суб’єктивним сприйняттям автора дисциплінарної скарги сюжету програми».

«У жодному сюжеті його дружина чи колишня дружина не зазначали, що вони перебувають на його утриманні. Навпаки, ОСОБА_5 (Тетяна Малєєва) зазначала, що вже 20 років викладає в Одеській юридичній академії, має три вищих освіти й маючи трьох дітей, жодного дня не була у декретній відпустці, а колишня дружина прямо зазначала, що є фізичною особою-підприємцем й заробляє достатньо для того, щоб себе утримувати», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Дружина прокурора вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило доньці Сарі Малєєвій отримати громадянство США. Ганна Малєєва заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

Нагадаємо, заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва було звільнено після виходу шоу «Супермама». Його дружина, Ганна Малєєва показала приховане елітне житло, після чого Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення звільнити посадовця.

До слова, 120 народних депутатів внесли на розгляд Верховної Ради пакет законопроєктів за №13466, 13467, 13468 та 13469, які пропонують відв'язати посадові оклади у судах, прокуратурі та на держслужбі від прожиткового мінімуму.

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Теги: майно прокурор

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