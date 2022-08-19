Військовий облік жінок. Міноборони виступило із новими пропозиціями

Міноборони пропонує переглянути перелік військово-облікових спеціальностей для жінок

Верховній Раді України пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, обов'язковість постановки жінок на військовий облік є чинною нормою Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». В ньому визначений перелік військово-облікових спеціальностей, проте у міністерстві пропонують переглянути його.

«Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ пропонується внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік», – заявляє Маляр.

Міноборони пропонує:

скоротити перелік спеціальностей та професій, які підлягають військовому обліку, відповідно до нинішніх потреб ЗСУ;

зробити постановку жінок на військовий облік добровільною;

почати процес взяття жінок на військовий облік після завершення дії особливого періоду.

Маляр повідомляє, що наразі пропозиції знаходиться на погодженні в інших міністерствах, після чого їх має розглянути парламентарі.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.