Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Чия «Галя балувана»? Власник вареничних судиться із власниками мережі магазинів напівфабрикатів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Чия «Галя балувана»? Власник вареничних судиться із власниками мережі магазинів напівфабрикатів
Власник бренду «Балувана Галя» Ігор Сухомлин розповів: конфлікт із засновниками «Галі Балуваної» почався у 2019 році
колаж: glavcom.ua

Власник мережі вареничних судиться з власниками магазинів напівфабрикатів через бренд

На українському ринку розгорівся конфлікт між двома бізнесами з майже ідентичними назвами. Ресторатор Ігор Сухомлин, власник мережі кафе «Балувана Галя», має намір судитися з власниками популярної мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» через права на торговельну марку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.ua.

За словами Ігоря Сухомлина, саме він першим офіційно зареєстрував назву «Балувана Галя» як торговельну марку ще у грудні 2007 року, задовго до появи магазинів напівфабрикатів. Першу вареничну під цим брендом він відкрив у Чернігові у 2011 році, а згодом розширив мережу до десяти закладів у різних містах України.

Конфлікт почався у 2019 році, коли в Луцьку відкрився магазин з назвою «Галя Балувана», що майже повністю повторювала назву його мережі кафе. Ігор Сухомлин зазначив, що спроби зв'язатися з власниками магазину спочатку були безуспішними, що призвело до подання судового позову.

«Ми почали з'ясовувати, хто це, але на контакт ніхто не йшов. Тоді ми подали до суду. І лише після цього, вже у 2021 році, власники луцького магазину Володимир Матвійчук та Алла й Олександр Теліги самі знайшли мене з пропозицією домовитись і досягти згоди», – зазначив Ігор Сухомлин.

У 2021 році сторонам вдалося досягти компромісу. За словами ресторатора, він надав дозвіл Володимиру Матвійчуку (який на той момент був одним із власників мережі напівфабрикатів) та родині Теліг зареєструвати торговельну марку «Галя Балувана» для продажу виключно замороженої продукції – вареників, пельменів, млинців тощо. При цьому, за словами Сухомлина, була чітка домовленість про те, що мережа магазинів не буде використовувати бренд для продажу інших категорій товарів.

Однак, як стверджує Ігор Сухомлин, зі зростанням популярності мережі «Галя Балувана», власники почали порушувати ці домовленості. Він зазначає, що в асортименті магазинів почали з'являтися продукти, які не були передбачені угодою, зокрема у відкритому кафе в Черкасах.

«Зараз вони вже відкрили кафе у Черкасах, в асортименті з’являється продукція, якої не було в угоді: молочні вироби, кондитерка, готова їжа, на яку бачать потенційний попит. Це порушення наших домовленостей», – наголосив Ігор Сухомлин.

Ресторатор також розповів про плутанину, яка виникає у споживачів через схожі назви. До його кафе помилково звертаються люди зі скаргами на якість замороженої продукції, придбаної в магазинах «Галя Балувана».

«Нам писали клієнти, мовляв, купили вашу заморозку, а якість не та. Я питаю – де купили? А вони називають адресу, яка до нас взагалі не має стосунку. І це трапляється постійно, навіть зараз. Люди не розуміють, хто є хто. І ця плутанина реально впливає: і на репутацію, і на продажі», – зауважує Ігор Сухомлин. 

Після публічного розголосу ситуації, за словами Ігоря Сухомлина, з ним зв'язувався Володимир Матвійчук з пропозицією врегулювання, але подальшого розвитку ця розмова не отримала. Після того, як Матвійчук вийшов зі складу власників «Галі Балуваної», ні Алла Теліга, ні нові власники жодного разу не зверталися до нього.

Наразі Ігор Сухомлин готує новий судовий позов, оскільки, на його думку, мережа магазинів напівфабрикатів продовжує масштабуватися, ігноруючи попередні домовленості та порушуючи його права на торговельну марку.

Нагадаємо, 13 магазинів «Галя Балувана», які перебувають у власності співзасновника мережі Володимира Матвійчука, зараз проходять ребрендинг і невдовзі працюватимуть під новою назвою – MultiCook.

Читайте також:

Теги: Володимир Матвійчук суд бізнес бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков
За незламність бізнесу: СЕО Метінвесту названо одним з найкращих керівників України новини компаній
21 квiтня, 11:23
Австралійський доброволець Оскар Дженкінс у російському полоні
Росіяни судитимуть полоненого австралійця, який воював за Україну
20 квiтня, 15:37
Прокопіву інкримінують організацію схеми з виїзду осіб за кордон за допомогою системи «Шлях» у 2022 році
Обрання запобіжного заходу заступнику Кличка. Соратник Прокопіва дорікнув прокуратурі, яка не може пояснити мотив
22 квiтня, 17:28
Марина Порошенко подала на Петра Порошенка позов до суду
Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка
25 квiтня, 16:10
У Швейцарії пенсіонерка постане перед судом: годувала сусідського кота
У Швейцарії пенсіонерка постане перед судом: годувала сусідського кота
6 травня, 18:24
Гарріс розкритикував Трампа у своїй першій гучній промові після інавгурації
Камала Гарріс закликала американців об'єднатися проти Трампа
1 травня, 16:53
Конфлік між артистом та продюсером розпочався ще у 2012 році
Козловський і Кондратюк поставили крапку в багаторічному скандалі
7 травня, 12:27
З 2005 року державні гідроспоруди без належних правових підстав використовувалися фізичною особою
На Вінниччині держава відсудила гідроспоруди на 252 млн грн
12 травня, 19:21
Кім Кардаш'ян: Я подумала, що це якийсь теракт
Кім Кардаш'ян дала свідчення у суді про пограбування в Парижі
13 травня, 17:46

Бізнес

Чия «Галя балувана»? Власник вареничних судиться із власниками мережі магазинів напівфабрикатів
Чия «Галя балувана»? Власник вареничних судиться із власниками мережі магазинів напівфабрикатів
Будівельний бум? Як змінилися прибутки топових компаній за рік
Будівельний бум? Як змінилися прибутки топових компаній за рік
Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку
Граничні ціни мають відповідати європейським і мінімально впливати на ринок – Оператор ринку
Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ
Прайс-кепи в Україні мають бути приведені до рівнів ЄС – ЕКУ
Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн
Три тисячі дубових хрестів для військового цвинтаря. Стало відомо, кому дістанеться замовлення на 50 млн грн
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
44K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
39K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави
38K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
23K
Стармер і Макрон приводять Трампа до тями

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua