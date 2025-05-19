Чия «Галя балувана»? Власник вареничних судиться із власниками мережі магазинів напівфабрикатів

Власник мережі вареничних судиться з власниками магазинів напівфабрикатів через бренд

На українському ринку розгорівся конфлікт між двома бізнесами з майже ідентичними назвами. Ресторатор Ігор Сухомлин, власник мережі кафе «Балувана Галя», має намір судитися з власниками популярної мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» через права на торговельну марку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.ua.

За словами Ігоря Сухомлина, саме він першим офіційно зареєстрував назву «Балувана Галя» як торговельну марку ще у грудні 2007 року, задовго до появи магазинів напівфабрикатів. Першу вареничну під цим брендом він відкрив у Чернігові у 2011 році, а згодом розширив мережу до десяти закладів у різних містах України.

Конфлікт почався у 2019 році, коли в Луцьку відкрився магазин з назвою «Галя Балувана», що майже повністю повторювала назву його мережі кафе. Ігор Сухомлин зазначив, що спроби зв'язатися з власниками магазину спочатку були безуспішними, що призвело до подання судового позову.

«Ми почали з'ясовувати, хто це, але на контакт ніхто не йшов. Тоді ми подали до суду. І лише після цього, вже у 2021 році, власники луцького магазину Володимир Матвійчук та Алла й Олександр Теліги самі знайшли мене з пропозицією домовитись і досягти згоди», – зазначив Ігор Сухомлин.

У 2021 році сторонам вдалося досягти компромісу. За словами ресторатора, він надав дозвіл Володимиру Матвійчуку (який на той момент був одним із власників мережі напівфабрикатів) та родині Теліг зареєструвати торговельну марку «Галя Балувана» для продажу виключно замороженої продукції – вареників, пельменів, млинців тощо. При цьому, за словами Сухомлина, була чітка домовленість про те, що мережа магазинів не буде використовувати бренд для продажу інших категорій товарів.

Однак, як стверджує Ігор Сухомлин, зі зростанням популярності мережі «Галя Балувана», власники почали порушувати ці домовленості. Він зазначає, що в асортименті магазинів почали з'являтися продукти, які не були передбачені угодою, зокрема у відкритому кафе в Черкасах.

«Зараз вони вже відкрили кафе у Черкасах, в асортименті з’являється продукція, якої не було в угоді: молочні вироби, кондитерка, готова їжа, на яку бачать потенційний попит. Це порушення наших домовленостей», – наголосив Ігор Сухомлин.

Ресторатор також розповів про плутанину, яка виникає у споживачів через схожі назви. До його кафе помилково звертаються люди зі скаргами на якість замороженої продукції, придбаної в магазинах «Галя Балувана».

«Нам писали клієнти, мовляв, купили вашу заморозку, а якість не та. Я питаю – де купили? А вони називають адресу, яка до нас взагалі не має стосунку. І це трапляється постійно, навіть зараз. Люди не розуміють, хто є хто. І ця плутанина реально впливає: і на репутацію, і на продажі», – зауважує Ігор Сухомлин.

Після публічного розголосу ситуації, за словами Ігоря Сухомлина, з ним зв'язувався Володимир Матвійчук з пропозицією врегулювання, але подальшого розвитку ця розмова не отримала. Після того, як Матвійчук вийшов зі складу власників «Галі Балуваної», ні Алла Теліга, ні нові власники жодного разу не зверталися до нього.

Наразі Ігор Сухомлин готує новий судовий позов, оскільки, на його думку, мережа магазинів напівфабрикатів продовжує масштабуватися, ігноруючи попередні домовленості та порушуючи його права на торговельну марку.

Нагадаємо, 13 магазинів «Галя Балувана», які перебувають у власності співзасновника мережі Володимира Матвійчука, зараз проходять ребрендинг і невдовзі працюватимуть під новою назвою – MultiCook.