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    У Затоці потонув відпочивальник з Черкащини, його син – зник

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    Поліцейські встановлюють обставини смерті 49-річного чоловіка в Затоці - У Затоці потонув відпочивальник з Черкащини, його син – зник
    Поліцейські встановлюють обставини смерті 49-річного чоловіка в Затоці
    Фото з відкритих джерел

    Хлопчика шукають

    Сьогодні вдень, 17 липня, в Затоці (Одеська область) відпочивальник з Черкаської області зі своїм 13–річним сином пішли купатися в морі. Через деякий час тіло чоловіка дістали з води. Хлопчика шукають. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

    Правоохоронці зазначили, що тіло чоловіка дістали з води без ознак насильницької смерті.

    «Де знаходиться дитина, встановлюється», – уточнили в поліції.

    Причину смерті чоловіка з’ясує судово-медична експертиза.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

    До слова, 14 липня ввечері на річці Дніпро, у затоці Оболонь, неподалік вул. Оболонської Набережної, 18-Б потонув чоловік.

    Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина перебувала за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і знесилилася.

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    Теги: Чорне море ДСНС Одещина потонули чоловік
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    У Затоці потонув відпочивальник з Черкащини, його син – зник