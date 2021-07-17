У Затоці потонув відпочивальник з Черкащини, його син – зник

Хлопчика шукають

Сьогодні вдень, 17 липня, в Затоці (Одеська область) відпочивальник з Черкаської області зі своїм 13–річним сином пішли купатися в морі. Через деякий час тіло чоловіка дістали з води. Хлопчика шукають. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці зазначили, що тіло чоловіка дістали з води без ознак насильницької смерті.

«Де знаходиться дитина, встановлюється», – уточнили в поліції.

Причину смерті чоловіка з’ясує судово-медична експертиза.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

До слова, 14 липня ввечері на річці Дніпро, у затоці Оболонь, неподалік вул. Оболонської Набережної, 18-Б потонув чоловік.

Крім того, 22 червня на Київському водосховищі біля с. Ровжі водолази врятували трьох осіб, серед яких десятирічна дівчинка. Дитина перебувала за 3 кілометри від берега, у воді вона пробула близько двох годин, дуже замерзла і знесилилася.



