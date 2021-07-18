Конституційний суд Вірменії визнав перемогу партії Пашиняна

Суд розглянув позови чотирьох політичних сил щодо достовірності результатів голосування

Конституційний суд Вірменії визнав законним рішення ЦВК за підсумками голосування на дострокових парламентських виборах. Про це повідомляє Arka News.

Суд розглянув позови чотирьох політичних сил щодо достовірності результатів голосування.

«Залишити в силі рішення ЦВК про результати виборів до парламенту, що відбулися 20 червня 2021 року. Рішення остаточне і набуває чинності з моменту оголошення», – сказав голова КС Вірменії Арман Діланян.

Рішення Конституційного суду остаточне і набирає чинності з моменту публікації.

Як повідомлялося раніше, у позачергових парламентських виборах в кавказькій республіці брали участь 21 політична партія та чотири передвиборчих блоки.

Нагадаємо, парламент Вірменії вдруге не обрав Пашиняна премʼєром і тепер буде розпущений.

Як повідомлялося, президент Вірменії Армен Саркісян 10 травня підписав указ про розпуск Національних зборів і призначення позачергових виборів.