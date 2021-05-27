Влада два роки спонсорує режим Путіна, – Яценюк

Яценюк наголосив, що рішення НКРЕКП не відповідає національним інтересам

Рішення НКРЕКП заборонити імпорт струму з Росії і Білорусі лише до жовтня – це імітація, а не захист національних інтересів.

Про це заявив експрем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Майже два роки влада фінансово спонсорувала режими Путіна/Лукашенка грошима українських споживачів, шахтарів, енергетиків. Це така сама державна зрада, як і діяльність кума Путіна в Україні. Цей злочин влада пропонує відновити з 1 жовтня, щоб далі платити гроші в російський і білоруський бюджети, з яких утримують армії ці диктаторські режими, що загрожують Україні», – заявив експрем’єр.

Він наголосив, що рішення НКРЕКП не відповідає національним інтересам.

«Або ви боретесь насправді проти наших ворогів або, як завжди, – імітація», – додав експрем’єр.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України, а 18 травня група народний депутатів.

26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт всього на 4 місяці.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК «Укренерго» 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грен.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.