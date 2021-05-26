НКРЕКП відмовилась забороняти імпорт струму з Росії та Білорусі до кінця року

Під час засідання комісії відбувався пікет активістів «Демократичної Сокири» з вимогою повної заборони імпорту з диктаторських режимів

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг прийняла рішення щодо обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі лише до 1 жовтня 2021 року.

Комісія відмовилась обмежувати імпорт на весь рік.

«Обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україну, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до 01 жовтня 2021 року», – йдеться в підтриманій постанові.

Під час засідання комісії відбувався пікет активістів «Демократичної Сокири» з вимогою повної заборони імпорту з диктаторських режимів.

Також за повне закриття імпорту виступили народні депутати МФО «Чиста Енергія» та ряд членів енергетичного комітету парламенту.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України, а 18 травня група народний депутатів.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК «Укренерго» 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грен.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.