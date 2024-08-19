Влада готує запуск інституції, яка забезпечить єдність українців за кордоном

Сфера діяльності нової інституції охоплюватиме українців у різних країнах та захищатиме їх спільні інтереси як нації

Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.

За словами президента, необхідно посилити інституційну присутність у країнах-партнерах. Це буде зроблено двома шляхами. Зокрема, ухвалено рішення про відкриття нових консульств за кордоном, у тому числі в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині та Франції.

«Водночас і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем - ред.), готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності», – розповів глава держави.

Сфера діяльності такої інституції охоплюватиме українців у різних країнах та їх зв'язки з Україною, а також захист спільних інтересів українців як нації. «Фактично, це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Насамперед за кордоном», – уточнив він.

Зеленський звернув увагу, що Росія використовує за кордоном пропагандистський ресурс, щоб вплинути, зокрема, на українців.

Як зазначив очільник України, освітні, культурні та інформаційні потреби українців потребують більшої активності від держави. При цьому одна лише система Міністерства закордонних справ з цим не впорається.

«Потрібна інституція, яка вестиме інші державні установи до певних цілей. Найближчим часом представимо всі деталі», – додав президент.

Нагадаємо, у військовозобов'язаних українців, які проживають за кордоном, під час оформлення паспорта та закордонного паспорта перевірятимуть дійсність військово-облікових документів.

Так, перевірка дійсності військово-облікового документа відбуватиметься за допомогою інформації з Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

До слова, кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії.