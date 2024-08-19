Оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних: Кабмін вніс зміни

Чоловіки, які подали документи для оформлення паспорта до набрання чинності закону про мобілізацію, зможуть отримати його лише у разі пред'явлення військово-облікового документа

Перевірка дійсності військово-облікового документа українців за кордоном відбуватиметься за допомогою інформації з реєстрів

У військовозобов'язаних українців, які проживають за кордоном, під час оформлення паспорта та закордонного паспорта перевірятимуть дійсність військово-облікових документів. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Так, перевірка дійсності військово-облікового документа відбуватиметься за допомогою інформації з Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо виявиться, що військово-облікові документи є недійсними, то військовозобов'язаному українцю буде відмовно в оформленні паспорта громадянина України або закордонного паспорта. Про це повідомлятимуть телефоном, електронною поштою або поштою.

Зокрема, чоловіки, які подали документи для оформлення паспорта до набрання чинності закону про мобілізацію, зможуть отримати його лише у разі пред'явлення військово-облікового документа. Якщо військово-облікові документи виявляться недійсними, отримати паспорт можна буде у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

«У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», – сказано в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном.

Як повідомлялося, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку.

Як повідомлялося, закордонні філії державного підприємства «Документ» 24 липня відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.