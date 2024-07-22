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Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
Байден відмовився достроково залишати пост глави США після низки заяв республіканців
фото з відкритих джерел

Раніше Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну. Відповідний допис Байден опублікував у X.

«Ми – Сполучені Штати Америки, і немає нічого неможливого, якщо ми зробимо це разом. Ми просто повинні пам'ятати, хто ми є», – написав американський лідер.

Як зазначив Байден, він присвятив своє президентство тому, щоб довести для США немає нічого неможливого.

«І я продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, поки маю честь бути вашим президентом», – додав він.

Нагадаємо, що Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Зокрема, повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня.

Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.

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Теги: Джозеф Байден вибори у США президент відставка

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