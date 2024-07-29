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Зеленський дав Сирському та командувачам нові доручення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський дав Сирському та командувачам нові доручення
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Головком Сирський і відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО та нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів. Про це заявив президент Володимир Зеленськаий у вечірньому зверненні. 

Глава держави розповів, що зараз триває робота над конфігурацією ППО, щоб у Харківській області та інших регіонах країни було більше захисту від російських атак. Глава держави провів нараду в Харкові.

«Передусім щодо безпеки та енергетичних питань. Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком буде заповнюватись дефіцит електрики. Урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність персональна. Проходження зими – це те, що готується зараз, улітку. Головком Сирський, який сьогодні брав участь у нарадах, і відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО та нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року», – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, сьогодні була доповідь командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Він розповів про захист сходу країни, дії українських воїнів та бойові можливості.

Нагадаємо, у День Сил спеціальних операцій президент Володимир Зеленський відвідав передовий командний пункт ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, привітав воїнів зі святом і відзначив їх державними нагородами.

Теги: системи ППО Олександр Сирський Володимир Зеленський

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