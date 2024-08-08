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На Рівненщині пролунали вибухи поблизу кордону з Білоруссю: ОВА повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Рівненщині пролунали вибухи поблизу кордону з Білоруссю: ОВА повідомила деталі
На місці інциденту працюють відповідні служби
фото: Facebook/Олександр Коваль

За попередньою інформацією, під час вибухів постраждала цивільна особа, яка прямувала в бік кордону

На півночі Рівненської області у прикордонній смузі сталися вибухи. Внаслідок чого постраждала цивільна особа. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Як зазначив глава ОВА, на місці події працюють відповідні служби. «За попередньою інформацією, під час вибухів постраждала цивільна особа, яка прямувала в бік кордону, проігнорувавши покажчики «Небезпечно міни». Наразі її життю нічого не загрожує», – розповів він.

Коваль наголосив, що на кордоні діють режимні обмеження, тому перебування там цивільних заборонене.

«При цьому воно є небезпечним, адже постійно відбувається укріплення кордону, в тому числі шляхом мінування. Перебувати у прикордонній смузі можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонної служби», – додав керівник ОВА.

Нагадаємо, за кількістю жертв протипіхотних мін у 2022 році Україна стала другою після Сирії країною.

До слова, 7 липня на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.

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Теги: Рівненщина міни замінування кордон Білорусь

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