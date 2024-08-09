План з посилення української ППО: Зеленський розповів деталі Ставки

Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України про ситуацію на всіх ключових напрямках

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Очільник України заслухав доповіді військових, спецслужб та очільників міністерств. Про це президент повідомив у Telegram.

Зокрема, головнокомандувач Збройних сил України доповів президенту про ситуацію на всіх ключових напрямках.

«Південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території», – каже Зеленський.

Зокрема, рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів.

Натомість міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. Усі безпекові аспекти підготовки до навчального року.

Також була доповідь голови Служба зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії. «Ми все це бачимо й будемо готові», – додав президент.

Крім того, президент заслухав очільника Служби безпеки Василя Малюка щодо спеціальних далекобійних операцій СБУ.

Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.