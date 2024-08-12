Росіяни можуть втратити земельну ділянку, якщо вона заросла понад 1 метр і більш ніж на 50%

Російська влада вилучатиме земельні ділянки у громадян, які вчасно не розпочали їх освоєння

Росреєстр розробив дві постанови до нового закону, які визначатимуть ознаки земельних ділянок, що не використовуються. У разі невчасного освоєння землі власникам загрожує вилучення. Про це повідомляє The Moscow Times.

Повідомляється, шо нові ухвали дозволять працювати закону, який підписав президент РФ Володимир Путін. Документ встановлює граничний термін три роки для освоєння власниками земельних ділянок у населених пунктах, а також садівницьких та городницьких товариствах. Норма розпочне діяти 1 березня 2025 року.

«Передусім це стосується проблемних ділянок, які заболочені, захаращені або зарості бур'яном. Людині дається три роки, щоб провести всі необхідні роботи та підготувати ділянку до використання (очистити її від сміття, осушити, вирівняти рельєф)», – розповіли у прес-службі Росреєстру.

Згідно з документом, земельна ділянка, яка призначається для будівництва, може бути визнана невикористовуваною, якщо протягом двох років і більше на ній не з'явилося фундаменту або інших підземних елементів конструкції, а також якщо протягом п'яти років споруджена будівля не була зареєстрована.

До ознаки земель, що не використовуються, з уже існуючими спорудами відносять невикористання зведених будівель за цільовим призначенням протягом п'яти років або руйнування конструктивних елементів будівель. Також до невикористовуваних ділянок відносять відсутність будь-якої діяльності протягом трьох років: площа захаращена сміттям або заросла бур'янами висотою понад 1 метр і більш ніж на 50%.

Подібні порушення можуть стати причиною визнання невикористання землі для приватного присадибного господарства зі спорудами.

Нагадаємо, росіяни з різних куточків РФ розглядають зруйнований Маріуполь як новий курорт біля моря і шукають собі там нерухомість для відпочинку або навіть переїзду. Іноді у своїх оголошеннях вони вказують, що готові купили будинок з руйнуваннями. Про це йдеться у новому відео «Телебачення Торонто».

До слова, уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб мати змогу конфіскувати квартири у росіян, які не сплачують внески. Президент країни найближчим часом підпише зміни до закону. Про це повідомляє Міністерство юстиції Фінляндії.