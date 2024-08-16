Кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю і втекли до Румунії

До пошуку українців були задіяні поліція та гелікоптери

Румунія підняла вертоліт для пошуку втікачів

Сьогодні, 16 серпня, кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії. Про це пише румунське видання PresaSM.

Румунія підняла вертоліт для пошуку втікачів. Наразі їх затримано, вони ховалися в румунських селах. А тепер просять «політичного притулку».

«Тривогу підняла українська влада. О 13:35 прикордонникам у Тарна-Маре надійшло повідомлення про те, що на патруль українських прикордонників напали кілька невідомих, і троє з них незаконно перетнули кордон, діставшись до Румунії, в районі Тарна-Маре», – йдеться у повідомленні.

О 15:05 влада Сату-Маре затримала одного з підозрюваних.

Кілька чоловіків напали на українських прикордонників, узяли зброю, гранати і втекли до Румунії, - PresaSM



Румунія підняла вертоліт для пошуку втікачів. Їх затримали - ховалися в румунських селах.



А тепер просять «політичного притулку», стверджують місцеві ЗМІ. pic.twitter.com/6LB4pHC482 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

Патрулі також були введені на кількох дорогах в окрузі Сату-Маре в ході масштабної пошукової операції, яка також включала зліт вертольота IGAv для місії спостереження за районом.

О 16:53 українська сторона повідомила керівництву сектору ПФ «Тарна Маре», що затримала другого підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ.