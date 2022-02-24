Звернення до росіян (відео)
Росія почала вторгнення
скріншот із відео
Донесіть думку до знайомих росіян, про те що відбувається
СРОЧНО! ВСЕ У КОГО ЕСТЬ ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ В РОССИИ!
Звоните им, пишите им видео обращения, требуйте не молчать!
По территории Украины уже выпущены тысячи ракет и снарядов.
Уже погибли десятки если не сотни украинцев. Дальше будут тысячи!
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Джерело: блог Антона Геращенко
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