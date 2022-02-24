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    Звернення до росіян (відео)

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія почала вторгнення - Звернення до росіян (відео)
    Росія почала вторгнення
    скріншот із відео

    Донесіть думку до знайомих росіян, про те що відбувається

    СРОЧНО! ВСЕ У КОГО ЕСТЬ ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ В РОССИИ!

    Звоните им, пишите им видео обращения, требуйте не молчать!

    По территории Украины уже выпущены тысячи ракет и снарядов.

    Уже погибли десятки если не сотни украинцев. Дальше будут тысячи!

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    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: війна агресія Україна
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    Звернення до росіян (відео)