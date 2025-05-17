Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає

У день обрання Папи Римського продавець отримав вісім пропозицій, тоді як раніше будинок відмовлялись купляти навіть зі знижкою

В Іллінойсі продається будинок, у якому частину свого дитинства провів Папа Римський. Стало відомо, яка ціна апартаментів. Як інформує «Главком», про це пише Bloomberg.

У місті Долтон, виставили на продаж будинок, де малим жив Папа Римський Лев XIV. Будинок розташований приблизно за 32 км від центру Чикаго

Зазначається, що аукціон має тривати до 18 червня, але продавець може погодитися на пропозицію раніше.

Вигляд будинку, де малим жив Папа Римський
Вигляд будинку, де малим жив Папа Римський
фото: Prestige Real Estate

У 2022 році інвестор придбав цю нерухомість за $66 тис. Він відреставрував помешкання і виставив його на продаж на початку 2025 року вже за $250 тис, але попиту на оселю не було.

Ба більше, ніхто не погоджувався купити будинок навіть після зниження ціни до $199 000. 

Втім ситуація різко змінилася 8 травня, коли відбулось обрання Лева XIV Папою Римським. Всього за кілька годин продавець отримав вісім пропозицій і зняв оголошення.

Інтер'єр будинку
Інтер'єр будинку
фото: Prestige Real Estate

«До обрання Папи, будинок був просто будівлею. Коли Папу обрали, це стало чимось іншим, це стало набагато більшим, ніж просто будинок», – сказав виконавчий директор компанії Paramount Realty, що займається продажем будинку.

Як відомо, Лев XIV народився в Чикаго, але частину свого дитинства провів у Долтоні.

Нагадаємо, Понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Раніше він висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Окрім цього стало відомо, що Папа Римський Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня

Читайте також:

Теги: Папа Римський нерухомість будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Лев XIV рішуче висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир»
Папа Римський запропонував провести мирні переговори у Ватикані
Вчора, 15:29
Новий понтифік засудив вторгнення Росії в Україну
Папа Римський планує зустрітися із Зеленським – Bild
15 травня, 19:06
Будинок на вулиці Юрія Іллєнка (Мельникова) 12 на Google Maps
Понад 2,3 тис. компаній зареєстровано у звичайній п’ятиповерхівці у Києві
14 травня, 09:34
До Риму вже прибули всі 133 кардинали, які братимуть участь у голосуванні
Ватикан завершує приготування до конклаву: усі кардинали вже в Римі
5 травня, 22:32
Віталій Кривицький: Сьогодні Європі потрібно, аби церква розвернулася у правий бік
Римо-католицький єпископ пояснив, який Папа потрібен після Франциска
1 травня, 09:30
Станом на 30 квітня у Києві продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ
Влада повідомила, коли почнуться виплати допомоги постраждалим від обстрілу Святошина
30 квiтня, 16:08
Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського
Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського
25 квiтня, 20:11
Поліція продовжує приймати заяви про пошкоджене майно від місцевих мешканців
Внаслідок нічної атаки РФ у Києві пошкоджено 25 будинків, школа та садочок
24 квiтня, 17:08
Франциск неодноразово закликав до припинення бойових дій в Україні
Хто підніме білий прапор? Найрезонансніші заяви Папи Римського про війну
21 квiтня, 16:52

Економіка

У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
Найбільша світова мережа супермаркетів піднімає ціни через Трампа
Україна заплатила $770 млн за зброю, яку не отримала: розслідування Financial Times
Україна заплатила $770 млн за зброю, яку не отримала: розслідування Financial Times
ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico
ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
Санкції США ускладнили роботу Міжнародного кримінального суду – медіа
У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка
У Росії – загроза дефіциту пального. Кремль скликає термінову нараду – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
52K
Україна втратила F-16 під час нічної атаки: Повітряні сили повідомили про долю пілота
36K
Суд поламав плани Порошенка та його дружини, які рятують майно від санкцій
27K
Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News
18K
Після скарги журналістів до омбудсмена «Укрпошта» розкрила розмір зарплати членів Наглядової ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua