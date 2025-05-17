У Штатах продають будинок, де малим жив Папа Римський: ціна вражає

У день обрання Папи Римського продавець отримав вісім пропозицій, тоді як раніше будинок відмовлялись купляти навіть зі знижкою

В Іллінойсі продається будинок, у якому частину свого дитинства провів Папа Римський. Стало відомо, яка ціна апартаментів. Як інформує «Главком», про це пише Bloomberg.

У місті Долтон, виставили на продаж будинок, де малим жив Папа Римський Лев XIV. Будинок розташований приблизно за 32 км від центру Чикаго

Зазначається, що аукціон має тривати до 18 червня, але продавець може погодитися на пропозицію раніше.

Вигляд будинку, де малим жив Папа Римський фото: Prestige Real Estate

У 2022 році інвестор придбав цю нерухомість за $66 тис. Він відреставрував помешкання і виставив його на продаж на початку 2025 року вже за $250 тис, але попиту на оселю не було.

Ба більше, ніхто не погоджувався купити будинок навіть після зниження ціни до $199 000.

Втім ситуація різко змінилася 8 травня, коли відбулось обрання Лева XIV Папою Римським. Всього за кілька годин продавець отримав вісім пропозицій і зняв оголошення.

Інтер'єр будинку фото: Prestige Real Estate

«До обрання Папи, будинок був просто будівлею. Коли Папу обрали, це стало чимось іншим, це стало набагато більшим, ніж просто будинок», – сказав виконавчий директор компанії Paramount Realty, що займається продажем будинку.

Як відомо, Лев XIV народився в Чикаго, але частину свого дитинства провів у Долтоні.

Нагадаємо, Понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Раніше він висловив свою прихильність «зробити все можливе для того, щоб встановився мир». Зокрема, він підтвердив готовність Святого Престолу зробити все можливе, «щоб допомогти ворогам зустрітися лицем до лиця, поговорити один з одним», вести діалог, «щоб народи всюди могли знайти надію і знову віднайти… гідність миру».

Окрім цього стало відомо, що Папа Римський Лев XIV хоче поговорити з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 18 травня