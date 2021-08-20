  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під час другої репетиції українські військові знову виконали кричалку про Путіна (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Репетиція параду, на якій військові виконали кричалку про Путіна, проходить на Хрещатику - Під час другої репетиції українські військові знову виконали кричалку про Путіна (відео)
    Репетиція параду, на якій військові виконали кричалку про Путіна, проходить на Хрещатику
    Фото: скріншот із відео

    У російських пропагандистів знову буде істерика через дії українських військових

    У п’ятницю, 20 серпня, під час репетиції параду в Києві військові виконали «кричалку» зі словами, що «Путін – х#йло». Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.

    «Знов репетиція. Наші солдати справжні. І кажуть, що Путін… «нехороший», – зазначив він у дописі до відео.

    Глядачі, що спостерігають за репетицією параду, зустріли оплесками дії військових.

    Нагадаємо, раніше у мережі з'явилось відео, де військові 18 серпня на репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню «Путін – х#йло». На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком і співають знамениту пісню.

    Тоді багато користувачів соцмережі були переконані, що це монтаж співу харківських ультрас.

    Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не оминула увагою випадок, коли військові в центрі Києва заспівали відому пісеньку про Путіна. В ефірі свого пропагандистського ток-шоу Скабєєва назвала Україну «Талібаном», обурившись виконанням у центрі Києва популярної пісні про президента країни-агресора.

    Нагадаємо, 18, 20 та 22 серпня у столиці проходять репетиції військового параду до Дня Незалежності.

    Читайте також: Кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки
    Теги: Київ Путін військові День Незалежності парад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під час другої репетиції українські військові знову виконали кричалку про Путіна (відео)