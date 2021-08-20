Під час другої репетиції українські військові знову виконали кричалку про Путіна (відео)

Репетиція параду, на якій військові виконали кричалку про Путіна, проходить на Хрещатику

У російських пропагандистів знову буде істерика через дії українських військових

У п’ятницю, 20 серпня, під час репетиції параду в Києві військові виконали «кричалку» зі словами, що «Путін – х#йло». Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.

«Знов репетиція. Наші солдати справжні. І кажуть, що Путін… «нехороший», – зазначив він у дописі до відео.

Глядачі, що спостерігають за репетицією параду, зустріли оплесками дії військових.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилось відео, де військові 18 серпня на репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню «Путін – х#йло». На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком і співають знамениту пісню.

Тоді багато користувачів соцмережі були переконані, що це монтаж співу харківських ультрас.

Відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не оминула увагою випадок, коли військові в центрі Києва заспівали відому пісеньку про Путіна. В ефірі свого пропагандистського ток-шоу Скабєєва назвала Україну «Талібаном», обурившись виконанням у центрі Києва популярної пісні про президента країни-агресора.

Нагадаємо, 18, 20 та 22 серпня у столиці проходять репетиції військового параду до Дня Незалежності.

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