На зустріч G7 щодо Афганістану запросять Росію і Китай

Консультації, на які зберуться дипломати більш ніж з 20 країн, будуть організовані в онлайн-форматі

Міністри закордонних справ держав «сімки» (G7) планують провести на наступному тижні зустріч, головною темою якої стане обстановка в Афганістані. Про це в ефірі недільної аналітичної програми на японському телеканалі NHK заявив глава МЗС Японії Тосиміцу Мотегі, передає УНН.

«Для обговорення ситуації в Афганістані Група семи наступного тижня проведе переговори на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. На них також повинні бути присутні представники Росії, Китаю та інших (країн), – зазначив він.

За словами Мотегі, консультації, на які зберуться дипломати більш ніж з 20 країн, будуть організовані в онлайн-форматі держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава МЗС Японії додав, що вони можуть пройти вже 8 вересня.

Нагадаємо, бойовики руху «Талібан» 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну – 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Читайте також: