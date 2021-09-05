  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На зустріч G7 щодо Афганістану запросять Росію і Китай

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нарада може пройти вже 8 вересня - На зустріч G7 щодо Афганістану запросять Росію і Китай
    Нарада може пройти вже 8 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Консультації, на які зберуться дипломати більш ніж з 20 країн, будуть організовані в онлайн-форматі

    Міністри закордонних справ держав «сімки» (G7) планують провести на наступному тижні зустріч, головною темою якої стане обстановка в Афганістані. Про це в ефірі недільної аналітичної програми на японському телеканалі NHK заявив глава МЗС Японії Тосиміцу Мотегі, передає УНН.

    «Для обговорення ситуації в Афганістані Група семи наступного тижня проведе переговори на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. На них також повинні бути присутні представники Росії, Китаю та інших (країн), – зазначив він.

    За словами Мотегі, консультації, на які зберуться дипломати більш ніж з 20 країн, будуть організовані в онлайн-форматі держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глава МЗС Японії додав, що вони можуть пройти вже 8 вересня.

    Нагадаємо, бойовики руху «Талібан» 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну – 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

    Читайте також:
    Теги: МЗС США Талібан президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На зустріч G7 щодо Афганістану запросять Росію і Китай