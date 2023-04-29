На шляху до НАТО. Як Україна може гарантувати свою безпеку

Вакуум безпеки на шляху до НАТО завжди буде спокусою для Путіна чи його наступників

Візит Президента Південної Кореї до США має примусити нас подивитися на гарантії безпеки з нового, дуже важливого кута.

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Південна Корея давно дискутує доцільність набути ядерну зброю. Адже дії північнокорейського режиму стають все зухвалішими. І тепер США запропонували своїм корейським союзникам нові, «покращені» або «розширені» гарантії стримування.

При цьому американська ядерна зброя не розміщуватиметься на території Південної Кореї. І це критично важливий сигнал Китаю. А тепер проведіть паралелі з нашою ситуацією. Зрозуміло, що наш і корейський випадки не тотожні, але все ж таки. В сучасному світі для нас гарантії безпеки – це або НАТО, або дво– чи багатостонні ядерні. Все інше – запевнення, стримування і таке інше, але не гаратнії. Теж корисні історії, але не з Росією.

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Перша опція: НАТО – включає другу і ніяких альтернатив Альянсу немає. А на шляху до НАТО, поки там немає консенсусу щодо нашого членства, нам потрібні саме гарантії ядерних держав і корейська модель свідчить, що політичну волю для цього можна згенерувати.

Вакуум безпеки на шляху до НАТО завжди буде спокусою для Путіна чи його наступників. Цю спокусу потрібно зруйнувати раз і назавжди, а гарантії безпеки від ядерних країн це єдиний шанс не допустити «розповзання» ядерної зброї світом. Це спрацювало у випадку Південної Кореї і має спрацювати у нашому.