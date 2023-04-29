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На шляху до НАТО. Як Україна може гарантувати свою безпеку

glavcom.ua
Українська армія довела, що відповідає вимогам Альянсу
фото з відкритих джерел

Вакуум безпеки на шляху до НАТО завжди буде спокусою для Путіна чи його наступників

Візит Президента Південної Кореї до США має примусити нас подивитися на гарантії безпеки з нового, дуже важливого кута.

Південна Корея давно дискутує доцільність набути ядерну зброю. Адже дії північнокорейського режиму стають все зухвалішими. І тепер США запропонували своїм корейським союзникам нові, «покращені» або «розширені» гарантії стримування.

При цьому американська ядерна зброя не розміщуватиметься на території Південної Кореї. І це критично важливий сигнал Китаю. А тепер проведіть паралелі з нашою ситуацією. Зрозуміло, що наш і корейський випадки не тотожні, але все ж таки. В сучасному світі для нас гарантії безпеки – це або НАТО, або дво– чи багатостонні ядерні. Все інше – запевнення, стримування і таке інше, але не гаратнії. Теж корисні історії, але не з Росією.

Перша опція: НАТО – включає другу і ніяких альтернатив Альянсу немає. А на шляху до НАТО, поки там немає консенсусу щодо нашого членства, нам потрібні саме гарантії ядерних держав і корейська модель свідчить, що політичну волю для цього можна згенерувати.

Вакуум безпеки на шляху до НАТО завжди буде спокусою для Путіна чи його наступників. Цю спокусу потрібно зруйнувати раз і назавжди, а гарантії безпеки від ядерних країн це єдиний шанс не допустити «розповзання» ядерної зброї світом. Це спрацювало у випадку Південної Кореї і має спрацювати у нашому.

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Джерело
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Теги: НАТО зброя Південна Корея ядерна зброя модель

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