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ЗСУ відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб
Українські захисники відбили 41 атаку на чотирьох найгарячіших напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог завдав авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина. Обстріляв населені пункти Леонівка, Красний Хутір, Карповичі, Грем’яч і Новгород-Сіверський Чернігівської області; Середина-Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Волфине, та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдав авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаудару по Авдіївці. Обстріляв Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілюють населені пункти. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та Зелений Гай на Запоріжжі; Нікополь Дніпропетровської області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон.

Безчинства росіян на окупованих територіях

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, у населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні сили України.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу знищила три російські зенітно-ракетні комплекси та завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний безпілотник типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Теги: окупанти Генштаб Херсон Макіївка ворог Бахмут Лиман Вугледар

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