Кравчук прокоментував манеру Зеленського звільняти чиновників



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Пропозиції Зеленського звільнитись – недемократичні, але вимушені, вважає перший президент

Леонід Кравчук схвально ставиться до того, як Володимир Зеленський під час візитів в регіони пропонує чиновникам звільнитись.

«Я не думаю, що це найбільш демократично, коли президент вимушений розмовляти з людьми і казати «Ви вже вичерпали себе і вас прошу подати заяву», - сказав Кравчук на пресконференції в Києві.

Він вважає делікатною форму спілкування Зеленського.

«Він не підвищує голосу, не погрожує, не каже, що «я вам розкажу, як треба працювати», як говорив Янукович», - зауважує перший президент.

На його думку, ці кроки президента вимушені, виходячи з того, що Верховна Рада не прийняла жодну з пропозицій Зеленського.

Нагадаємо, президент Зеленський з липня почав їздити в регіони, де під час нарад критикував місцевих чиновників і пропонував їм звільнитись.

Так, в Ужгороді він вимагав від митників звільнитись, якщо за місяць вони не зупинять контрабанду. А в Миколаєві президент сказав в.о. голови ОДА, щоб той звільнився, тому що цей чиновник колись казав, що не планує працювати з Зеленським.