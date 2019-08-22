«Хай ідуть лісом»: Арахамія образився на майбутніх колег в парламенті



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Ймовірний претендує на посаду голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

Новообраний нардеп від «Слуги народу» обурився «політичною спекуляцією» в Раді

Один з лідерів партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що багато представників політичних партій відмовилися пропонувати кандидатів на посади міністрів у новому уряді

Про це інформує «24 канал».

Політик розповів, що дзвонив представникам інших партій та питав, чи вони можуть надати свій шорт-лист кандидатів на посаду міністрів у новий Кабмін.

«А вони відповідають: «Ми хочемо, щоб ви несли відповідальність. Ми не дамо». І от зараз скажіть, це продержавницька позиція? Це чисто політична спекуляція. Не хочу називати прізвищ, але якщо є така позиція, то нехай вони лісом всі йдуть», – заявив Арахамія.

Додамо, що сам Арахамія претендує на посаду голови фракції «Слуга народу» у новій Раді.

Раніше обраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун) повідомив, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.

Він вважає, що ймовірність у Оксани Маркарової залишитися в Кабміні найвища.

Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.

Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.