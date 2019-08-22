«Хай ідуть лісом»: Арахамія образився на майбутніх колег в парламенті
Новообраний нардеп від «Слуги народу» обурився «політичною спекуляцією» в Раді
Один з лідерів партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що багато представників політичних партій відмовилися пропонувати кандидатів на посади міністрів у новому уряді
Про це інформує «24 канал».
Політик розповів, що дзвонив представникам інших партій та питав, чи вони можуть надати свій шорт-лист кандидатів на посаду міністрів у новий Кабмін.
«А вони відповідають: «Ми хочемо, щоб ви несли відповідальність. Ми не дамо». І от зараз скажіть, це продержавницька позиція? Це чисто політична спекуляція. Не хочу називати прізвищ, але якщо є така позиція, то нехай вони лісом всі йдуть», – заявив Арахамія.
Додамо, що сам Арахамія претендує на посаду голови фракції «Слуга народу» у новій Раді.
Раніше обраний народний депутат від «Слуги народу» Давид Арахамія (Браун) повідомив, що один член уряду залишиться в новому Кабміні.
Він вважає, що ймовірність у Оксани Маркарової залишитися в Кабміні найвища.
Також представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що у новому складі уряду можуть бути представники попереднього.
Як повідомляв «Главком», Герус вважає, що новобрані депутати сформують уряд за дві доби.
Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.
Також у Зеленського назвали дату першого робочого засідання нової Ради.Воно відбудеться 3 вересня 2019 року.