Які соціологи були найбільш близькі до результатів виборів



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За два тижні до голосування опитування показували більш високу підтримку президентській партії і менший рейтинг політсилі Вакарчука

В середині липня соціологічні компанії опублікували результати своїх останніх досліджень. Хоча в принципі черговість партій у всіх була більш-менш однакова, але цифри інколи різнились на 10%.

Вже з’явились дані Національного екзитполу станом на 20:00, який, разом з іншими опитуваннями, зазвичай максимально наближені до офіційних результатів виборів. Найбільш близькими до результатів опитувань біля дільниць були соцдослідження «Соцмоніторингу» та Центру Разумкова. Їх дані по двом партіям виявились найбільш близькими до сьогоднішніх результатів.

Найближчим до того результату, який отримала президентська партія, було дослідження Центру Разумкова.

Результати групи «Рейтинг» щодо «Опозиційної платформи – За життя» відрізнялись від екзитполу усього лише на 0,9%.

Майже «вгадав» результати «Європейської солідарності» і «Батьківщини» Соцмоніторинг.

Мало хто вірив в те, що партію Вакарчука підтримають більше 6%. Найближчим до даних екзитполів щодо «Голосу» було дослідження Центру Разумкова.

Національний екзитпол Група «Рейтинг»

(13-17 липня) Соцмоніторинг

(3-10 липня) КМІС

(3-13 липня) Центр Разумкова

(12-17 липня) Слуга народу 44,2% 49,5% 42,5% 52,3% 44,4% Опозиційна платформа – За життя 11,4% 10,5% 15,1% 10,3% 13,3% Європейська солідарність 8,8% 7,7% 8,1% 7,9% 7,5% Батьківщина 7,4% 6,9% 7,6% 5,8% 8,5% Голос 6,5% 5,9% 4,8% 4% 6,8% Сила і честь 4,3% 3,8% 4,6% 5,1% 4,5% Опозиційний блок 3,3% 3,1% 2,3% 3% 2,5% Партія Шарія 3,1% 2% 1,4% 1,5% 0,8% Радикальна партія 2,8% 2,3% 2,3% 2,4% 3,3% Українська стратегія 2,2% 1,7% 1,5% 1,3% 2% ВО Свобода 2,1% 2,2% 2% 1,5% 1,8%

Слід нагадати, що ті партії, які отримали більше 2% на парламентських виборах, отримають державне фінансування в найближчі п’ять років.

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