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    Суспільство

    На виборах мають шанс пройти до Ради п’ять-сім партій - опитування

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    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня - На виборах мають шанс пройти до Ради п’ять-сім партій - опитування
    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня

    На межі прохідного бар'єру до парламенту зараз знаходяться партії «Сила і честь» та радикальна партія Ляшка - соціологи

    На дострокових парламентських виборах, що пройдуть 21 липня, 5% бар'єр можуть подолати п'ять-сім партій. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

    Лідером виборчих перегонів залишається партія «Слуга народу» (35,4%  серед усіх респондентів і 44,4%  серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме).

    За партію «Опозиційна платформа - за життя» мають намір проголосувати відповідно 10,7% і 13,3%, за ВО «Батьківщина» - відповідно 6,7% і 8,5%, за партію «Європейська Солідарність» - відповідно 5,8% і 7,5% і за партію «Голос» - відповідно 5,4% і 6,8%.

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    Крі того, прохідний бар’єр можуть подолати партія «Сила і честь», за яку хочуть проголосувати відповідно 3,6% і 4,5% виборців, Радикальна партія Олега Ляшка, що наразі набирає відповідно 3,1% і 3,3%. 

    Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців.  На час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

    Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня  2019 року. Було опитано 2018  респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    Нагадаємо,  згідно з даними опитування КМІС, проведеного 3-13 липня, на дочасних виборах до Верховної Ради, мають шанси подолати 5%-вий бар'єр п'ять-шість політичних сил.

    Згідно з опитуванням проведеним Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 13-17 липня 2019 року, до парламенту проходять п’ять партій.

    Як повідомлялося, 21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради.

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