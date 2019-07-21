Результати екзитполу від Центру «Социс» і КВУ: пресконференція в Главкомі трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час дослідження було опитано близько 14 тисяч виборців по всій території України

Вибори до Верховної Ради України завершилися. О 20:00 з’явилися перші дані екзитполів. Зазначимо, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині.

У прес-центрі Главком розпочалася пресконференція, на якій представники Комітету виборців України та Центру «Социс» оприлюднили перші дані свого екзитполу. Учасники пресконференції:

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України

Олександр Чашковський, менеджер проектів Центру соціальних і маркетингових досліджень «Социс»

Отже, за їхніми дослідженнями розстановка сил в новому парламенті може виглядати так:

Слуга народу - 44,71% Опозиційна платформа – За життя - 12,24 % Європейська солідарність - 8,54% Батьківщина - 7,56% Голос - 5,94%

Опитали близько 14 тисяч виборців на 360 виборчих дільницях по всій території України за винятком Ар Крим та ОРДЛО.

Соціологи повідомляли, що похибки в результатах екзитполів можуть бути 2,5% для партій-лідерів, а для інших - 0,5-1%.

Також під час прес-конференції представники Комітету виборців України дали попередню оцінку для голосування 21 липня.