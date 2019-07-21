Результати екзитполу від Центру «Социс» і КВУ: пресконференція в Главкомі

Результати екзитполу від Центру «Социс» і КВУ: пресконференція в Главкомітрансляція
Під час дослідження було опитано близько 14 тисяч виборців по всій території України
Вибори до Верховної Ради України завершилися. О 20:00 з’явилися перші дані екзитполів. Зазначимо, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині.
У прес-центрі Главком розпочалася пресконференція, на якій представники Комітету виборців України та Центру «Социс» оприлюднили перші дані свого екзитполу. Учасники пресконференції:
- Олексій Кошель, голова Комітету виборців України
- Олександр Чашковський, менеджер проектів Центру соціальних і маркетингових досліджень «Социс»
Отже, за їхніми дослідженнями розстановка сил в новому парламенті може виглядати так:
- Слуга народу - 44,71%
- Опозиційна платформа – За життя - 12,24 %
- Європейська солідарність - 8,54%
- Батьківщина - 7,56%
- Голос - 5,94%
Опитали близько 14 тисяч виборців на 360 виборчих дільницях по всій території України за винятком Ар Крим та ОРДЛО.
Соціологи повідомляли, що похибки в результатах екзитполів можуть бути 2,5% для партій-лідерів, а для інших - 0,5-1%.
Також під час прес-конференції представники Комітету виборців України дали попередню оцінку для голосування 21 липня.