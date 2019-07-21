  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Результати екзитполу від Центру «Социс» і КВУ: пресконференція в Главкомі

    трансляція
    • Розсилка
    Результати екзитполу від Центру «Социс» і КВУ: пресконференція в Главкомі

    Під час дослідження було опитано близько 14 тисяч виборців по всій території України

    Вибори до Верховної Ради України завершилися. О 20:00 з’явилися перші дані екзитполів. Зазначимо, що це дані опитувань біля дільниць станом на 18:00. Остаточні дані стануть відомі о 22-й годині. 

    У прес-центрі Главком розпочалася пресконференція, на якій представники Комітету виборців України та Центру «Социс» оприлюднили перші дані свого екзитполу. Учасники пресконференції:

    • Олексій Кошель, голова Комітету виборців України
    • Олександр Чашковський, менеджер проектів Центру соціальних і маркетингових досліджень «Социс»

    Отже, за їхніми дослідженнями розстановка сил в новому парламенті може виглядати так:

    1. Слуга народу - 44,71%
    2. Опозиційна платформа – За життя - 12,24 %
    3. Європейська солідарність - 8,54%
    4. Батьківщина - 7,56%
    5. Голос - 5,94%
    screenshot_3_02

    Опитали близько 14 тисяч виборців на 360 виборчих дільницях по всій території України за винятком Ар Крим та ОРДЛО.

    Соціологи повідомляли, що похибки в результатах екзитполів можуть бути 2,5% для партій-лідерів, а для інших - 0,5-1%.

    Також під час прес-конференції представники Комітету виборців України дали попередню оцінку для голосування 21 липня.

    Читайте також
    Верховна Рада вибори соціум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ