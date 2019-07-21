«73% було б краще». Зеленський відреагував на результати екзитполів



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Зеленський пообіцяв виборцям, що партія «Слуга народу» не підведе українців

Президент України Володимир Зеленський у виборчому штабі партії «Слуга народу» прокоментував результати екзитполів, які були оголошені після закриття дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради.

«Це символічний результат, 73% було б краще, але ми вдячні народові України за підтримку, за дуже велику довіру до нашої партії, партії «Слуга народу», - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що пріоритетами для партії «Слуга народу» є припинення війни, повернення українських полонених і перемога над корупцією.

«Хочу подякувати нашій великій команді: Разумков молодець, усі молодці… Це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо…» - підкреслив президент.

Як відомо, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзит-полу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.

За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

Партія «Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

Джерело: Радіо Свобода