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    «73% було б краще». Зеленський відреагував на результати екзитполів

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    «73% було б краще». Зеленський відреагував на результати екзитполів

    Зеленський пообіцяв виборцям, що партія «Слуга народу» не підведе українців

    Президент України Володимир Зеленський у виборчому штабі партії «Слуга народу» прокоментував результати екзитполів, які були оголошені після закриття дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради.

    «Це символічний результат, 73% було б краще, але ми вдячні народові України за підтримку, за дуже велику довіру до нашої партії, партії «Слуга народу», - сказав Зеленський.

    Він підкреслив, що пріоритетами для партії «Слуга народу» є припинення війни, повернення українських полонених і перемога над корупцією.

    «Хочу подякувати нашій великій команді: Разумков молодець, усі молодці… Це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо…» - підкреслив президент.

    Як відомо, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзит-полу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

    Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.

    За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

    • Партія «Слуга народу» – 43,9%
    • «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%
    • «Європейська солідарність» – 8,9%
    • ВО «Батьківщина» – 7,6%
    • «Голос» – 6,3%.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)

    Джерело: Радіо Свобода

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