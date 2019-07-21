  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Не розслабляйтеся»: Зеленський відповів на питання про дострокові місцеві вибори

    • Розсилка
    «Не розслабляйтеся»: Зеленський відповів на питання про дострокові місцеві вибори
    Фото: пресслужба президента

    «Сьогодні наша партія може розслабитися. Але не довго», - заявив Зеленський на брифінгу в штабі партії «Слуга народу»

    Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в штабі партії «Слуга народу» у неділю, 21 липня, натякнув, що дострокові місцеві вибори в Україні можливі.

    «Сьогодні наша партія може розслабитися. Але не довго. Завтра у нас багато роботи... Багато хто запитує про дострокові місцеві вибори. Вам цікаво? Хочу сказати: «Не розслабляйтеся», - заявив Зеленський.

    На днях під час візиту у Харків Зеленський говорив, що питання про дострокові вибори до місцевих рад поки що не вирішене.

    «Щодо дострокових виборів до місцевих рад поки що не знаю. Думаю. У такий термін забагато виборів», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

    Станом на 19 годину уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори партії Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ