«Не розслабляйтеся»: Зеленський відповів на питання про дострокові місцеві вибори



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Фото: пресслужба президента

«Сьогодні наша партія може розслабитися. Але не довго», - заявив Зеленський на брифінгу в штабі партії «Слуга народу»

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в штабі партії «Слуга народу» у неділю, 21 липня, натякнув, що дострокові місцеві вибори в Україні можливі.

«Сьогодні наша партія може розслабитися. Але не довго. Завтра у нас багато роботи... Багато хто запитує про дострокові місцеві вибори. Вам цікаво? Хочу сказати: «Не розслабляйтеся», - заявив Зеленський.

На днях під час візиту у Харків Зеленський говорив, що питання про дострокові вибори до місцевих рад поки що не вирішене.

«Щодо дострокових виборів до місцевих рад поки що не знаю. Думаю. У такий термін забагато виборів», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

Станом на 19 годину уже завершилося голосування на 15 зі 102 закордонних виборчих дільниць.

Джерело: 112 Україна