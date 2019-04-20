За тиждень до другого туру виборів в Україну не пустили більш як 100 росіян



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З 15 квітня прикордонники не пропустили в Україну 326 іноземців

З 15 квітня, з початку посиленого режиму охорони державного кордону перед другим туром виборів президента, в Україну не пустили понад 100 громадян Росії. Про це у коментарі повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Так, відповідаючи на запитання УНН, скільки іноземців не пропустили в Україну з 15 квітня і скільки з них громадян РФ, Слободян проінформував: «326 іноземців, з них 107 росіян».

Нагадаємо, з початку року до України не пустили майже 2,8 тисячі громадян РФ.

Зазначимо, що з понеділка, з 15 квітня Держприкордонслужба посилила охорону кордону.

Несення служби на державному кордоні під час виборів у другому турі забезпечує близько 6 тисяч прикордонників щодоби. На посилення заходів додатково щоденно залучатиметься ще понад 1300 осіб.

Крім того, для забезпечення заходів у пунктах пропуску та поза ними силами та засобами посилені прикордонні наряди, активізовано використання технічних засобів та службових собак, уточнено взаємодію з іншими правоохоронними органами та ЗС України.