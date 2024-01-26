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Заборона Московської церкви: розгляд законопроєкту перенесено

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заборона Московської церкви: розгляд законопроєкту перенесено
19 січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату
фото: glavcom.ua

Засідання Комітету має відбутися на початку наступного тижня

Розгляд законопроєкта щодо обмеження діяльності Московського патріархату в Україні, який  Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради мав розглянути сьогодні, 26 січня, перенесено на початок наступного тижня. Про це повідомила журналістка Ірина Федорів.

«ФСБ в рясах. Комітет перенесли на початок наступного тижня. Чекаємо друге читання», – написала Феджорів.

Нагадаємо, раніше голова комітету нардеп Микита Потураєв повідомив, що 26 січня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради розгляне законопроєкт щодо обмеження діяльності Московського патріархату в Україні. Про це повідомив голова комітету нардеп Микита Потураєв. «У нас заплановано для опрацювання два проєкти. Одна законодавча ініціатива від президента стосовно англійської мови (9432) та урядовий законопроєкт (8371) щодо діяльності релігійних організацій. Сподіваюся, що розгляд пройде продуктивно і ми все погодимо. По правках вже все завершили», – заявив Потураєв.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.   

19 січня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату. 

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Теги: Московська церква в Україні Верховна Рада

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