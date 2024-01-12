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Законопроєкт про мобілізацію. Безугла повідомила, що має змінитися (список)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію. Безугла повідомила, що має змінитися (список)
Серед іншого планується прибрати антиконституційні норми щодо внесення до реєстру боржників та відстрочку чинним нардепам
фото з відкритих джерел

Депутатка показала можливі зміни у скандальному законопроєкті 

Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що планується змінити у законопроєкті про мобілізацію за результатами обговорення у Верховній Раді.

За словами депутатки, наразі йдеться про наступне:

  • виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;
  • виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
  • повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;
  • виключити відстрочку чинним народним депутатам України;
  • виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;
  • вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;
  • повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;
  • запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування,  органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад;
  • уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
  • надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
  • виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;
  • вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;
  • вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;
  • вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;
  • виключити повістки через електронну пошту;
  • визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;
  • запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;
  • уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб;
  • включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби;
  • скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;
  • розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;
  • розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;
  • застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;
  • привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.

Безугла підкреслила, що надає такі дані через те, що є членом робочої групи, і додала, що «суспільство має бути поінформоване».

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну

Згодом стало відомо, що після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: Верховна Рада мобілізація Мар’яна Безугла

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