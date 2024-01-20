Законопроєкт про е-реєстр військовозобов'язаних схвалено в другому читанні
Громадянам не потрібно збирати цілий документів для ТЦК, багато інформації вже буде у реєстрі
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10062 «Про внесення змін до деяких законів України» у другому читанні. Про це сьогодні, 20 січня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
За новим законом, зокрема, громадянам не потрібно збирати цілий документів для ТЦК, багато інформації вже буде у реєстрі.
Крім того, можна онлайн вносити зміни до персональних даних: наприклад про освіту чи знання іноземних мов, заяву на отримання статусу учасника бойових дій теж можна буде подати в електронній формі.
Раніше Умєров пояснив, як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії.
Зазначимо, що законопроєкт №10062 зареєстрували ще у вересні. У пояснювальній записці йшлося, що завданням законопроєкту є:
- уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій;
- спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
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