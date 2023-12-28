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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?

glavcom.ua
Танці під свістульку
фото з відкритих джерел

Вони навіть якби побачили, що митрополит Онуфрій цілує портрет Путіна, то сказали би, що це ілюзія

27 грудня «Синод РПЦ» офіційно анексував у м. Онуфрія і його структури громади на окупованій Московією частині Херсонщини. Раніше так само було анексовано громади на окупованій частині Запорізької області.

Жодних заяв чи рішень з цього приводу «Синод УПЦ» в Києві не зробив. Бо як можуть підлеглі служителі Моспатріархії (м. Онуфрій з його синодом) осуджувати своє начальство в Мск і свого патріарха Гундяєва? Максимум – «виразити незгоду», і то щоб не було помітно.

Але я не зовсім про це.

За правилами МПвУ Антоній Паканич, як «керуючий справами УПЦ», відповідає за підготовку засідань і проектів рішень синоду цієї структури. І я цілком впевнений, що Паканич, який продовжує підтримувати контакти з Мск та координувати з тамтешнім керівництвом свою позицію, не міг не знати, що Моспатріархією готується анексія громад «УПЦ» на окупованій частині Херсонщини. Паканич не міг не знати, що у Мск буде засідання і що таке рішення планується.

І на мою думку це було мотивом, щоби «засідання Синоду УПЦ» провести на день раніше. Аби не довелося реагувати на черговий плювок з Мск на «широку автономію УПЦ».

Ця деталь вкотре свідчить про подальший тісний звʼязок між підлеглими ієрархами «незалежної УПЦ» та їхнім московським начальством.

Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП? фото 1
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП? фото 2

Для секти москвославних звісно це - не доказ. Вони навіть якби побачили, що м. Онуфрій цілує портрет Путіна, то сказали би, що це ілюзія, створена ПЦУ (приблизно так вони відреагували на мій допис про російський календар з «українським єпископатом»). Але для інших, хто ще перебуває у тій структурі, але не втратив здорового глузду, чи не є це черговим приводом подумати: що має статися, щоби ви нарешті полишили організацію, керівництво якої на десятому році війни продовжує танцювати під російську свістульку?

P.S. Чи може хтось вірить, що «синод УПЦ» терміново відреагує? Он, м. Антонія Фіалка за фразу в інтервʼю про можливе спілкування з ПЦУ вже за пару годин після ефіру «відправили на спокій», придумавши «прохання», якого він не писав. Коли йдеться про боротьбу з ПЦУ – «синод УПЦ» вміє бути і оперативним, і красномовним. А щодо Моспатріархії він - сліпий, глухий і німий. Власне про що і заявив речник Гундяєва Лєгойда.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія пропаганда Московська церква в Україні

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