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ЗМІ: Депутати можуть лишитися без броні від мобілізації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ: Депутати можуть лишитися без броні від мобілізації
Парламентарі можуть втратити бронь від мобілізації
фото: Верховна Рада

За словами нардепа, парламентарі можуть відмовитися від ухвалення єдиного великого законопроєкту про мобілізацію і замінити його декількома меншими

Рішення про зняття броні від мобілізації для депутатів або інших представників влади, скоріше за все, буде ухвалено. Про це пише rbc.ua із посиланням на слова одного з депутатів від «Слуги народу».

За даними видання, розробники законопроєкту про мобілізацію налаштовані піти на часткове пом'якшення норм, але загальну концепцію при цьому залишать – зокрема це стосується обмежень для ухилянтів.

«Поки варіанта не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє», – сказав депутат від «Слуги народу».

Як зазначається, ще одна ідея – відмовитися від ухвалення єдиного великого законопроєкту про мобілізацію, а натомість замінити його декількома меншими та тематичними, наприклад, окремо прийняти норми про демобілізацію. Але проти цього виступає військове керівництво. 

«Там побоюються, що в один момент отримає право на демобілізацію одразу величезна кількість військовослужбовців – тих, хто пішов до армії в перші місяці повномасштабної війни, а замінити їх не буде кому», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: військовозобов'язаний депутат Верховна Рада мобілізація

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