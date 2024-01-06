Антихрист нашого часу путін знайшов собі у особі Гундяєва і його москвославної контори вірних пророків та служителів

Хто ще лишається в тому духовному Содомі й Вавилоні, на який остаточно перетворено Моспатріархію – має тікати від неї якнайшвидше

Москвославіє та православʼя – це два різних сповідання. Друге – християнське. Перше – поганська пародія на християнство.

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Верховний жрець московославія Гундяєв «заборонив у служінні» священика Алєксєя Умінського – одного з найбільш відомих в Мск, який 30 років очолював громаду храму. На його місце призначений людожер Ткачов – один з найбільш ярих навіть за мірками москвославія пропагандистів війни, злобний троль в рясі. Умінського «заборонено» за помірковано-антивоєнну позицію.

Антихрист нашого часу путін знайшов собі у особі Гундяєва і його москвославної контори вірних пророків та служителів.

Хто ще лишається в тому духовному Содомі й Вавилоні, на який остаточно перетворено Моспатріархію – має тікати від неї якнайшвидше. Бо спілкування з нею – осквернення, благословення її – прокляття, проповідь її – злослівʼя, а сповідання її – поклоніння антихристу «русскава міра».