Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію

За словами Умєрова, оновлений законопроєкт, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації

Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Кабінету міністрів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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«Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження уряду найближчим часом. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше», – зазначив очільник Міноборони.

За словами Умєрова, оновлений законопроєкт, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації.

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«Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно», – додав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

Згодом стало відомо, що після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Пізніше Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію.

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Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні.